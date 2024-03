【灣區新聞】南灣聯邦眾議院第16區選舉還沒有結果（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

3月5月的初選已經過了三個星期,南灣的聯邦眾議院第16區的選舉還沒有結果,Santa Clara縣議員Joe Simitian,和加州眾議員羅達倫,爭取第二位的拉鋸戰還在持續中,截至週三下午,Simitian以5票之差領先羅達倫,兩人的競選團隊向聖荷西Spotlight表示,最終排第三的參選人,大有可能會要求重新點票。

前聖荷西市長Sam Liccardo已經以大約21%的選票,進入11月的複選,而他的對手,將是Simitian或是羅達倫之間的其中一人,他們兩人之間,目前同樣獲得約16.6%的選票。

開票點算的工作目前已經進入最後階段,在這種票數差距如此小的情況,選區中的任何選民,包括參選人,都可以在選舉31天後的5天之內要求重新點票。

選舉官員就必須在7天之內開始重點工作,而選舉官員必須在開始的至少一天之前通知公眾重點的時間和地點,重點工作每天必須進行至少六個小時,不包括週末和假期,一直到有結果為止。

而人工點票的工作,是由一組四人一起決定是否計算個別選票。

至於花費多少,Santa Clara縣的情況來說,人工點算每天32,000元,機器重新掃描則是每天16,840元,所以選舉官員表示,預計十天的點票工作,會是介於84,200元和32,000元之間,這還不包括這個選區中San Mateo縣的部分。

費用將由要求重點的一方支付,但要是重新點票結果和之前的結果有分別的話,選舉官員會退回費用。

到了最後,要是Simitian和羅達倫確實獲得相同票數的話,兩人將同時晉級11月的複選,出現三角戰。

