【灣區新聞】南灣聯邦眾議院第16區選舉還沒有結果（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

3月5月的初選已經過了三個星期，南灣的聯邦眾議院第16區的選舉還沒有結果，Santa Clara縣議員Joe Simitian，和加州眾議員羅達倫，爭取第二位的拉鋸戰還在持續中，截至週三下午，Simitian以5票之差領先羅達倫，兩人的競選團隊向聖荷西Spotlight表示，最終排第三的參選人，大有可能會要求重新點票。

前聖荷西市長Sam Liccardo已經以大約21%的選票，進入11月的複選，而他的對手，將是Simitian或是羅達倫之間的其中一人，他們兩人之間，目前同樣獲得約16.6%的選票。

開票點算的工作目前已經進入最後階段，在這種票數差距如此小的情況，選區中的任何選民，包括參選人，都可以在選舉31天後的5天之內要求重新點票。

選舉官員就必須在7天之內開始重點工作，而選舉官員必須在開始的至少一天之前通知公眾重點的時間和地點，重點工作每天必須進行至少六個小時，不包括週末和假期，一直到有結果為止。

而人工點票的工作，是由一組四人一起決定是否計算個別選票。

至於花費多少，Santa Clara縣的情況來說，人工點算每天32,000元，機器重新掃描則是每天16,840元，所以選舉官員表示，預計十天的點票工作，會是介於84,200元和32,000元之間，這還不包括這個選區中San Mateo縣的部分。

費用將由要求重點的一方支付，但要是重新點票結果和之前的結果有分別的話，選舉官員會退回費用。

到了最後，要是Simitian和羅達倫確實獲得相同票數的話，兩人將同時晉級11月的複選，出現三角戰。

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