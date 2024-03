【灣區新聞】合資格民眾申請Clipper START 可享半價乘車優惠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區衣、食、住、行樣樣都貴,但大家知不知道如果符合收入資格,原來乘坐公共交通工具,有機會獲得半價優惠。

Clipper START乘車優惠計劃是大都會交通委員會(MTC)推行的試驗計劃,符合資格的民眾,以往可享八折乘車優惠,但從今年開始,大都會交通委員會將優惠增加至單程半價乘搭所有灣區公共交通工具,包括BART捷運、Muni、SamTrans巴士、AC Transit、VTA、Caltrain火車和渡輪,都可享有優惠票價。

Clipper START乘車優惠計劃的對象是19歲至64歲的灣區居民,符合家庭收入水平的人士都可以申請。

申請人的稅前年收入不能超過聯邦貧窮線的200%,以兩人家庭為例,年收入不能超過40,880元,三人家庭的收入限制是51,640元。

有興趣申請的人士,需要準備好身份及收入證明文件,並經網上申請。

大都會交通委員會之後會在30天內,將Clipper START卡郵寄至合資格的申請人,詳情也可以瀏覽網站:www.clipperstartcard.com

