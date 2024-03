【KTSF】

在伊利諾伊州Rockford市週三發生了連環持刀傷人事件,造成4人死亡,5人受傷,當地警方於下午在該市東南部逮捕了一名嫌犯。

Rockford警察局長Carla Redd說:「目前我們有多個案發現場,我們仍在努力通知受害人家屬,我可以告訴你案發在Rockford市,但這是屬於一個跨管轄區的事件,也涉及到縣級,在Rockford市有四個人死亡,一人目前情況危急,另外還有四人情況穩定。」

案發於下午一點多,當局正在調查多個犯罪現場,目前尚知行凶動機。

Rockford市是位於距離芝加哥西北面90英哩,人口約15萬的城市。

