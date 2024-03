【灣區新聞】舊金山兩年前遊樂場兩死槍擊案兇手仍在逃 警方提高懸賞緝兇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

兩年前發生在舊金山一處遊樂場的槍擊事件,造成兩人死亡,至今兇手仍在逃,舊金山警方提高懸賞金額。

這起兇殺案發生在2022年4月3日下午,至少兩名槍手在舊金山Outer Mission區的Alice Chalmers公園向一群男子開槍,槍擊事件導致22歲的Brandon Alexander Cheese,和20歲的Kieran Carlson死亡,另外兩名男子受傷,但沒有生命危險。

死者之一的Kieran Carlson母親說,當時一群人在公園打籃球,並計劃參加附近的燒烤活動,然後遭到埋伏。

兇徒光天化日之下在遊樂場開槍,那裡還有小孩子在玩耍,當時Carlson剛就讀舊金山市立大學,目標是成為消防員。

警方週二宣布,對於提供逮捕、辨認和定罪嫌疑人的資訊的懸賞金額,從10萬美元提高到25萬美元,有線索者致電舊金山警局舉報熱線:(415) 575-4444。

