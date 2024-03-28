【灣區新聞】舊金山兩年前遊樂場兩死槍擊案兇手仍在逃 警方提高懸賞緝兇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

兩年前發生在舊金山一處遊樂場的槍擊事件，造成兩人死亡，至今兇手仍在逃，舊金山警方提高懸賞金額。

這起兇殺案發生在2022年4月3日下午，至少兩名槍手在舊金山Outer Mission區的Alice Chalmers公園向一群男子開槍，槍擊事件導致22歲的Brandon Alexander Cheese，和20歲的Kieran Carlson死亡，另外兩名男子受傷，但沒有生命危險。

死者之一的Kieran Carlson母親說，當時一群人在公園打籃球，並計劃參加附近的燒烤活動，然後遭到埋伏。

兇徒光天化日之下在遊樂場開槍，那裡還有小孩子在玩耍，當時Carlson剛就讀舊金山市立大學，目標是成為消防員。

警方週二宣布，對於提供逮捕、辨認和定罪嫌疑人的資訊的懸賞金額，從10萬美元提高到25萬美元，有線索者致電舊金山警局舉報熱線：(415) 575-4444。

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