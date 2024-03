【KTSF】

中半島San Bruno一名婦女,涉嫌將自己4個月大的兒子猛烈搖晃,導致嬰兒昏迷,被地檢處起訴。

San Mateo縣地檢處表示,事發於2月27日晚上,29歲女子Brianna Marie Cosey向警方承認,自己4個月大的兒子事發時正在哭泣,於是將他猛烈搖晃,導致嬰兒頭部向後折及失去知覺。

被告之後為了想嬰兒醒來,將他浸在冰水中,被告丈夫將嬰兒送院,嬰兒送院時的體溫只有華氏91.2度,醫護人員發現,嬰兒腦部和視網膜出血,身上亦有舊患,要完全評估他受到的傷害,需要幾個月甚至幾年。

地檢處以襲擊8歲以下兒童起訴被告,被告否認控罪,將於4月9日進行初步聆訊。

