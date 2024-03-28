【灣區新聞】舊金山四死車禍 報告指道路規劃非造成車禍原因（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

針對舊金山（三藩市）West Portal區日前發生導致一家四口死亡的車禍，舊金山交通局發布首份詳細報告，指出案發地點的道路規劃，並沒有任何足以釀成慘劇的瑕疵，有市民就表示，案發路口在繁忙時間非常混亂，促請當局作出改變。

在致命車禍發生後的一星期多，舊金山Lenox Way夾Ulloa街這裡仍然放滿大堆鮮花，亦掛有死者一家的照片。

舊金山交通局（SFMTA）發布意外之後的首份報告，報告指出，案發地點設有高能見度的斑馬線，行車線之間以雙黃線分隔，現場有不准超車的路牌，及近年加設用作增加行人路和馬路之間距離的安全緩衝區。

舊金山紀事報報導，交通局和警方都不相信，案發地點的道路規劃是造成車禍的原因。

有居民表示，案發地點經常塞滿泊在路中間的私家車和送貨車，亦有很多司機對於如何行駛感到疑惑。

West Portal商會同樣相信，道路設計不是造成意外的原因，但指這個路口在繁忙時段非常混亂，加上Taraval街的改善工程，過去四年令區內的塞車情況更嚴重，而大批行人下了巴士後趕到輕鐵站的情況亦是險象環生，促請當局和居民展開對話，討論如何改善舊金山西部的基建設施。

這宗車禍在3月16日發生，警方指，肇事的白色SUV在Ulloa街向東行駛，懷疑超速和逆線駕駛下，撞上在巴士站等車的一家四口，一對夫婦和他們的兩個年幼兒子先後喪命，警方拘捕78歲華裔女司機Mary Fong Lau。

地檢處表示，要先等候化驗報告結果，之後才能決定是否作出任何起訴。

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