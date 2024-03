【灣區新聞】舊金山四死車禍 報告指道路規劃非造成車禍原因（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

針對舊金山(三藩市)West Portal區日前發生導致一家四口死亡的車禍,舊金山交通局發布首份詳細報告,指出案發地點的道路規劃,並沒有任何足以釀成慘劇的瑕疵,有市民就表示,案發路口在繁忙時間非常混亂,促請當局作出改變。

在致命車禍發生後的一星期多,舊金山Lenox Way夾Ulloa街這裡仍然放滿大堆鮮花,亦掛有死者一家的照片。

舊金山交通局(SFMTA)發布意外之後的首份報告,報告指出,案發地點設有高能見度的斑馬線,行車線之間以雙黃線分隔,現場有不准超車的路牌,及近年加設用作增加行人路和馬路之間距離的安全緩衝區。

舊金山紀事報報導,交通局和警方都不相信,案發地點的道路規劃是造成車禍的原因。

有居民表示,案發地點經常塞滿泊在路中間的私家車和送貨車,亦有很多司機對於如何行駛感到疑惑。

West Portal商會同樣相信,道路設計不是造成意外的原因,但指這個路口在繁忙時段非常混亂,加上Taraval街的改善工程,過去四年令區內的塞車情況更嚴重,而大批行人下了巴士後趕到輕鐵站的情況亦是險象環生,促請當局和居民展開對話,討論如何改善舊金山西部的基建設施。

這宗車禍在3月16日發生,警方指,肇事的白色SUV在Ulloa街向東行駛,懷疑超速和逆線駕駛下,撞上在巴士站等車的一家四口,一對夫婦和他們的兩個年幼兒子先後喪命,警方拘捕78歲華裔女司機Mary Fong Lau。

地檢處表示,要先等候化驗報告結果,之後才能決定是否作出任何起訴。

