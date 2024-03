【全國新聞】巴爾的摩大橋倒塌事件 兩失蹤者屍體尋回

【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌,導致8人跌落海中,2人早前被救起,早前推測已經死亡的其餘6人中,2人的屍體已經尋回,他們被困車中,聯邦調查員已找到涉事的貨船黑盒,正還原事故發生的時間線。

當局表示,事故中早前仍然失蹤,估計已經身亡的6人,其中2人的屍體早上在海底尋獲的汽車中尋回。

馬里蘭州巴爾的摩縣警Roland L Butler JR.說:「上午10點前不久,潛水員在大橋中段水域,發現一輛紅色輕型卡車,淹沒在約25英尺深的水中,潛水員在車內尋獲兩名被困的死者。」

而聯邦調查員已找到涉事的貨船黑盒,正還原事故發生的時間線。

國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy說:「我們的確找到數據記錄器即是黑盒,我們已將它送回實驗室進行評估。」

當局的目標,是想準確地鎖定貨船撞到大橋之前的情況,週三,國家運輸安全委員會表示找到黑盒的同時,亦收集到容易毀爛的證據,包括電子設備和文件等,董事會主席表示,還將檢查船上的「髒燃料」。

當局亦正仔細調查涉事大橋本身的設計,原因有相關照片流傳,發現支柱上可能沒有防撞擋板。

據當局稱,自2018年以來,出事貨船的管理公司Synergy Marine Group,與至少三宗致命事件有關,比利時安特衛普港口的官員指,早在2016年,Dali號在該港口發生事故,現時肇事船隻與及管理公司的安全記錄,將成為巴爾的摩事故調查的重點。

馬里蘭州參議員Chris Van Hollen說:「事情最終很可能由船主負上責任。」

聯邦運輸局長布提捷(Pete Buttigieg)說:「如果有任何私人一方有責,他們將被追究責任。」

