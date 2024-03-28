【全國新聞】巴爾的摩大橋倒塌事件 兩失蹤者屍體尋回

【KTSF 朱慧琪報導】
馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌，導致8人跌落海中，2人早前被救起，早前推測已經死亡的其餘6人中，2人的屍體已經尋回，他們被困車中，聯邦調查員已找到涉事的貨船黑盒，正還原事故發生的時間線。
當局表示，事故中早前仍然失蹤，估計已經身亡的6人，其中2人的屍體早上在海底尋獲的汽車中尋回。
馬里蘭州巴爾的摩縣警Roland L Butler JR.說：「上午10點前不久，潛水員在大橋中段水域，發現一輛紅色輕型卡車，淹沒在約25英尺深的水中，潛水員在車內尋獲兩名被困的死者。」
而聯邦調查員已找到涉事的貨船黑盒，正還原事故發生的時間線。
國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy說：「我們的確找到數據記錄器即是黑盒，我們已將它送回實驗室進行評估。」
當局的目標，是想準確地鎖定貨船撞到大橋之前的情況，週三，國家運輸安全委員會表示找到黑盒的同時，亦收集到容易毀爛的證據，包括電子設備和文件等，董事會主席表示，還將檢查船上的「髒燃料」。
當局亦正仔細調查涉事大橋本身的設計，原因有相關照片流傳，發現支柱上可能沒有防撞擋板。
據當局稱，自2018年以來，出事貨船的管理公司Synergy Marine Group，與至少三宗致命事件有關，比利時安特衛普港口的官員指，早在2016年，Dali號在該港口發生事故，現時肇事船隻與及管理公司的安全記錄，將成為巴爾的摩事故調查的重點。
馬里蘭州參議員Chris Van Hollen說：「事情最終很可能由船主負上責任。」
聯邦運輸局長布提捷（Pete Buttigieg）說：「如果有任何私人一方有責，他們將被追究責任。」
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