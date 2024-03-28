【灣區新聞】Stop AAPI Hate創始人崔貞文分享成立組織的理念與過程（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著疫情而來的仇視亞裔事件，讓亞裔社區受到嚴重打擊，有份志願發起Stop AAPI Hate的創始人崔貞文（Cynthia Choi）跟我們分享成立的過程和她的工作。

Stop AAPI Hate網站於2020年3月19日開始，短短幾星期就收到全國各地的仇亞事件報告，網站讓遭受仇亞、歧視等事件的亞太裔民眾，可以提交資料和分享感受。

崔貞文說：「我們之所以開始，是因為在媒體報導和流傳的事件，包括社交媒體在內，加上社區人士告訴我們，他們受到種族歧視和針對，因此啟動Stop AAPI Hate，給予大家機會，讓我們知道他們正在經歷什麼，發生這種情況時，對方向他們說了什麼，所以我們開始這樣做，並作出回應。」

崔貞文表示，擁有數據是非常重要，例如可以知道事件在哪裡發生、發生頻率等，而這些數據在往後在倡導和推動政策方面起到了重要作用。

崔貞文說：「這是我們工作的重要部分，我們推行公共教育，在亞裔社區內，進行了大量的教育和社區參與，因為需要確實了解正在發生的事情，為什麼會發生，以及我們可以做什麼，確保我們自己、家人和親人的安全。」

崔貞文又指，在州議會亞太裔立法核心小組的幫助下，州長紐森在預算方案批准款項，撥出1.6億多元，用於打擊偏見導致的攻擊行為，當中包括針對亞太裔社區的攻擊，Stop AAPI Hate也獲得資金支持繼續目前的研究。

崔貞文又指，現時與全國、州和地區的層面上，與立法者密切合作，根據2020至2022年數據，大多數仇恨行為，涉及某種形式的騷擾，當中佔了88%，而23%的仇恨行為，亦涉及身體接觸或傷害，最常發生在公共場所，佔了51%，包括行人道、公園或公共交通工具。

崔貞文說：「我認為抱有希望非常重要，希望當我們走到一起時，可以創造改變，如果你經歷仇恨事件，或認識的人，或親人有這經歷，請上stopaapihate.org報告，可以用不同語言，讓大家可以輕鬆地分享故事，我知道這樣做很困難，但我們繼續收到報告是非常重要，讓我們可以用這些故事，提出變革建議，這一點至關重要。」

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