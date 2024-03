【灣區新聞】Stop AAPI Hate創始人崔貞文分享成立組織的理念與過程（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著疫情而來的仇視亞裔事件,讓亞裔社區受到嚴重打擊,有份志願發起Stop AAPI Hate的創始人崔貞文(Cynthia Choi)跟我們分享成立的過程和她的工作。

Stop AAPI Hate網站於2020年3月19日開始,短短幾星期就收到全國各地的仇亞事件報告,網站讓遭受仇亞、歧視等事件的亞太裔民眾,可以提交資料和分享感受。

崔貞文說:「我們之所以開始,是因為在媒體報導和流傳的事件,包括社交媒體在內,加上社區人士告訴我們,他們受到種族歧視和針對,因此啟動Stop AAPI Hate,給予大家機會,讓我們知道他們正在經歷什麼,發生這種情況時,對方向他們說了什麼,所以我們開始這樣做,並作出回應。」

崔貞文表示,擁有數據是非常重要,例如可以知道事件在哪裡發生、發生頻率等,而這些數據在往後在倡導和推動政策方面起到了重要作用。

崔貞文說:「這是我們工作的重要部分,我們推行公共教育,在亞裔社區內,進行了大量的教育和社區參與,因為需要確實了解正在發生的事情,為什麼會發生,以及我們可以做什麼,確保我們自己、家人和親人的安全。」

崔貞文又指,在州議會亞太裔立法核心小組的幫助下,州長紐森在預算方案批准款項,撥出1.6億多元,用於打擊偏見導致的攻擊行為,當中包括針對亞太裔社區的攻擊,Stop AAPI Hate也獲得資金支持繼續目前的研究。

崔貞文又指,現時與全國、州和地區的層面上,與立法者密切合作,根據2020至2022年數據,大多數仇恨行為,涉及某種形式的騷擾,當中佔了88%,而23%的仇恨行為,亦涉及身體接觸或傷害,最常發生在公共場所,佔了51%,包括行人道、公園或公共交通工具。

崔貞文說:「我認為抱有希望非常重要,希望當我們走到一起時,可以創造改變,如果你經歷仇恨事件,或認識的人,或親人有這經歷,請上stopaapihate.org報告,可以用不同語言,讓大家可以輕鬆地分享故事,我知道這樣做很困難,但我們繼續收到報告是非常重要,讓我們可以用這些故事,提出變革建議,這一點至關重要。」

