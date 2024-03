【灣區新聞】華裔婦吳艷芳被人推跌死亡 舊金山市參議會通過要警方公開調查細節

【KTSF 張麗月報導】

63歲華裔婦人吳艷芳,去年在舊金山灣景區被人推跌,頭部著地以致死亡案件,舊金山市參議會全票通過決議案,要求警方和地檢處提高調查過程的透明度,以及公開事發的錄影片段。

舊金山市參議會主席佩斯金,呼籲執法部門進一步調查華裔婦人吳艷芳被人推倒致死案,但地檢官謝安宜反指佩斯金出於政治動機而將事件鬧大。

舊金山市參議會週一通過佩斯金提出的決議案,要求警方和地檢署公佈吳艷芳案的調查報告、證人供詞,以及錄像資料等細節。

市長布里德也曾呼籲警方公佈吳艷芳案的錄影片段。

警察局長Bill Scott承諾,在確保調查不受影響的前提下,將會公開錄影片段。

63歲華裔婦人Yanfang Wu吳艷芳,去年在舊金山灣景區被人推跌,頭部著地以致死亡,警方早前認為是意外。

今年3月4日,另一名71歲華裔婦女亦於同區遇襲,疑兇上星期一落網,相信與去年的事件有關。

不過,吳艷芳案至今沒有人被捕及起訴,令亞裔社區質疑未有認真處理。

