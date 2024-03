【灣區新聞】舊金山市參議會推翻市長布里德否決房屋發展法案的決定（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參議會主席佩斯金提出的一項關乎限制房屋發展高度和規模的法案,早前獲市參議會通過,但隨後被市長布里德否決,市參議會週一再投票並推翻布里德的否決。

這項先前被市長布里德否決的法案,由市參議會主席佩斯金提出,該法將限制市內十多個歷史地段的房屋發展高度和規模,包括東北部海旁和Jackson Square,這地段在佩斯金代表的第三區範圍內。

佩斯金提出法案是因為富商Michael Moritz有份投資的項目,就在Sansome街1088號計劃興建200英尺高的房屋項目。

法案最初在市參議會以8比3的投票結果獲得通過,後來遭市長否決,市參議會週一再投票,以同樣的票數通過,並達到推翻否決的門檻。

投反對票的市參事,包括梅義加、麥德誠和殷嘉立。

市參事麥德誠指,這項立法開創了一個危險的先例,將阻止城市興建更多房屋。

麥德誠說:「我認為這風險可能會打開大門,導致更多的步驟問題,走向錯誤的方向。」

但佩斯金指,這是負責任的規劃,是經過深思熟慮和獲規劃專家支持。

他表示,法案是針對在歷史性建築物地區附近的高空工程。

另一邊廂,布里德指,推翻否決,對建造更多房屋帶來挫折,她認為,隨著舊金山努力實現2031年前興建82,000套房屋的州規定目標,這項立法可能會讓舊金山興建房屋方面變得更加困難。

而佩斯金的立法,亦激怒州參議員威善高,他指舊金山正在努力應對房屋危機,需要讓建造新房子變得更容易,而不是更困難。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。