【全國新聞】巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事故 對經濟有何影響

【KTSF 朱慧琪報導】

巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事故,涉事的港口無限期關閉,巴爾的摩是主要的貨運樞紐,該市的汽車出口運輸量,達到每年85萬輛,在全美的汽車和輕型貨車港口中排名第一,事故將會對經濟造成甚麼影響呢?

汽車運輸船、貨船和遊輪,將無限期停止進出巴爾的摩港口。

馬里蘭州州長Wes Moore說:「這對經濟產生重大及深遠影響,不只對巴爾的摩,而且對整個馬里蘭州。」

貨船撞橋事故,導致租用涉事船隻的丹麥航運巨頭Maersk指,在可預見的未來,暫停在巴爾的摩的服務,巴爾的摩是美國第九大國際貨運港口,去年它的處理量約5,200萬噸,馬里蘭州州長強調閉港的影響。

Moore說:「我們正談論的是,每天1.91億美元的經濟活動,8千份與此直接相關的工作。」

這市在處理出口汽車,以及輕型卡車的全美港口中名列第一,2023年處理量,達到破紀錄的85萬輛。

聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)說:「這不只是汽車,也包括大量農業設備,這對美國經濟來說,是非常重要的出口處。」

消費者可能會看到運輸成本增加,但一著名經濟學家則表示,貨物將轉由其他港口處理,因此預計港口中斷,不會對宏觀經濟產生更大影響,不過,運輸部長擔心港口工人的生計。

布提捷說:「如果貨物不流轉,工人就不會得到報酬,所以我們非常擔心他們。」

