【全國新聞】巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事故 對經濟有何影響

【KTSF 朱慧琪報導】

巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事故，涉事的港口無限期關閉，巴爾的摩是主要的貨運樞紐，該市的汽車出口運輸量，達到每年85萬輛，在全美的汽車和輕型貨車港口中排名第一，事故將會對經濟造成甚麼影響呢？

汽車運輸船、貨船和遊輪，將無限期停止進出巴爾的摩港口。

馬里蘭州州長Wes Moore說：「這對經濟產生重大及深遠影響，不只對巴爾的摩，而且對整個馬里蘭州。」

貨船撞橋事故，導致租用涉事船隻的丹麥航運巨頭Maersk指，在可預見的未來，暫停在巴爾的摩的服務，巴爾的摩是美國第九大國際貨運港口，去年它的處理量約5,200萬噸，馬里蘭州州長強調閉港的影響。

Moore說：「我們正談論的是，每天1.91億美元的經濟活動，8千份與此直接相關的工作。」

這市在處理出口汽車，以及輕型卡車的全美港口中名列第一，2023年處理量，達到破紀錄的85萬輛。

聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）說：「這不只是汽車，也包括大量農業設備，這對美國經濟來說，是非常重要的出口處。」

消費者可能會看到運輸成本增加，但一著名經濟學家則表示，貨物將轉由其他港口處理，因此預計港口中斷，不會對宏觀經濟產生更大影響，不過，運輸部長擔心港口工人的生計。

布提捷說：「如果貨物不流轉，工人就不會得到報酬，所以我們非常擔心他們。」

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