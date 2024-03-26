【全國新聞】特朗普商業民事欺詐案保證金減至1.75億

March 26, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普面對的一宗民事和一宗刑事案週一有新進展，首先他牽涉被控的「紐約商業民事欺詐案」出現轉機，但另一宗涉及特朗普向成人電影女星支付掩口費的刑事案，法官裁定在下月中開始挑選陪審員。

特朗普週一在紐約同時面對一宗民事和一宗刑事案的訴訟，首先他牽涉被控的「紐約商業民事欺詐案」，他原本要在週一內支付超過4億6千萬元現金或保證金，以避免在上訴期間財產被紐約州府充公。

上訴庭法官在週一裁定，在上訴期間，特朗普可以有多十天時間去支付保證金，而保證金也由4.64億元，大幅縮減至1.75億元，特朗普對記者說，他將會支付這筆保證金。

特朗普說：「將是我的榮幸去支付保證金，我們將會支付所需要的保證金，用現金或股票或證券（支付）。」

至於特朗普面對的另一宗刑事案，就是涉及他在2016年競選期間，向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費的事，特朗普被指控偽造商業紀錄，企圖阻止女星爆料關於她與特朗普之間的婚外情，以免影響特朗普的選情，特朗普否認控罪，他也否認與女星有染，同時也反指這宗是政治迫害。

針對這宗刑事案，法官週一否決特朗普提出撤銷控罪或再押後審訊日期的動議，這次是特朗普面對的第一宗刑事案，預料在下月15日開始挑選陪審員。

分析指出，這宗可能是特朗普面對的四宗刑事案中，唯一一宗在11月大選前開審，在四宗刑事案，特朗普面對合共88項刑事控罪。

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