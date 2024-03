【全國新聞】特朗普商業民事欺詐案保證金減至1.75億

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普面對的一宗民事和一宗刑事案週一有新進展,首先他牽涉被控的「紐約商業民事欺詐案」出現轉機,但另一宗涉及特朗普向成人電影女星支付掩口費的刑事案,法官裁定在下月中開始挑選陪審員。

特朗普週一在紐約同時面對一宗民事和一宗刑事案的訴訟,首先他牽涉被控的「紐約商業民事欺詐案」,他原本要在週一內支付超過4億6千萬元現金或保證金,以避免在上訴期間財產被紐約州府充公。

上訴庭法官在週一裁定,在上訴期間,特朗普可以有多十天時間去支付保證金,而保證金也由4.64億元,大幅縮減至1.75億元,特朗普對記者說,他將會支付這筆保證金。

特朗普說:「將是我的榮幸去支付保證金,我們將會支付所需要的保證金,用現金或股票或證券(支付)。」

至於特朗普面對的另一宗刑事案,就是涉及他在2016年競選期間,向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費的事,特朗普被指控偽造商業紀錄,企圖阻止女星爆料關於她與特朗普之間的婚外情,以免影響特朗普的選情,特朗普否認控罪,他也否認與女星有染,同時也反指這宗是政治迫害。

針對這宗刑事案,法官週一否決特朗普提出撤銷控罪或再押後審訊日期的動議,這次是特朗普面對的第一宗刑事案,預料在下月15日開始挑選陪審員。

分析指出,這宗可能是特朗普面對的四宗刑事案中,唯一一宗在11月大選前開審,在四宗刑事案,特朗普面對合共88項刑事控罪。

