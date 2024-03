【灣區新聞】奧克蘭In-N-Out快餐店結束營業 關店決定與治安有關

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭(屋崙)唯一一間In-N-Out快餐店結束營業,原因並不是生意不好。

週日是In-N-Out在奧克蘭的分店最後一日營業。

Alina June 2012年開始,在這家位於奧克蘭國際機場附近的In-N-Out分店工作。

June說:「像 In-N-Out這些大公司關閉,真是令人悲傷。」

這是In-N-Out在全國第一次永久地關閉間分店,這個決定與奧克蘭的治安有關。

June說:「很苦,很痛苦的時刻,今天聚集了許多員工,奧克蘭的犯罪率很高,尤其是這區,過去幾年來罪案率急劇增加。」

同樣出於對奧克蘭治安的擔憂,附近的其他企業,包括Subway和Denny’s也已經結業。

雖然有些員工可以選擇調到其他分店,但June拒絕了,理由是她會在另一家公司遙距工作。

但她對奧克蘭的未來表示擔憂,尤其是考慮到Raiders和A’s這些球隊即將離開。

June說:「這是比賽結束後,民眾會來的主要地點,但這又回到了奧克蘭失去所有知名商舖的情況,你知道Raiders和A’s Team要離開奧克蘭,看到這座城市的很多商舖都關閉了,真的令人難過。」

因此多名民眾在星期日都長途跋涉去了In-N-Out購買餐點,表示懷緬與支持。

在奧克蘭生活了十多年的Maria Preciado表示,對於In-N-Out的關閉感到非常難過,因為它對於奧克蘭及其周邊地區的居民來說是一個好去處,但令人遺憾的是,因為罪案問題,令該公司決定關閉這間分店。

1月份In-N-Out發表的聲明,指出了這間分店長久以來的安全問題,包括汽車盜竊、盜竊和武裝搶劫,是決定關店的原因。

市長盛桃回應說,,會承諾優先考慮該地區的安全。

而在星期日亦有一輛警車停在In-N-Out的停車場,一名不願意透露身份的保安員,表示這裡每日都會發生一宗汽車爆竊案。

