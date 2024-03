【國際新聞】莫斯科恐襲四疑犯滿身傷痕提堂 一人需坐輪椅出庭

【有線新聞】

俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲四名疑犯提堂,全部承認恐怖活動罪,還柙至5月底再訊。襲擊增至137人死亡,包括3名兒童,目前只有約一半遇難者獲確認身分。

四名疑犯在莫斯科地方法院提堂,他們被蒙面,由全副裝備的警員逐一押入法庭,現場大批傳媒守候。四人19至32歲、均為塔吉克籍,身體有明顯傷勢,面部浮腫、眼睛瘀黑、耳朵包紥着。

其中一人穿醫院服、坐輪椅出庭,在犯人欄內全程閉上雙眼、沒有反應。其中25歲的法里敦今個月7日被拍攝到身處事發音樂廳,懷疑他當時正在探路,美國同日警告極端分子可能會針對莫斯科的大型集會發動襲擊。聆訊閉門進行,四人被控恐怖活動罪,最高可判終身監禁,全部人認罪、不准保釋,還柙至5月底再訊。

調查工作繼續,當局在案發現場找到四套戰術背心、500多發子彈,還有彈匣和自動步槍,相信屬於疑犯。救援人員清理現場時再尋獲數具遺體,但目前只有約一半遇難者獲確認身分,其餘遺體需要化驗DNA,估計需時最少兩星期,另外仍有過百人留醫,部分人情況危殆。

