為了推動舊金山的潔淨能源、低碳排放交通,舊金山公共事業委員會推出名為Electrify My Ride計劃,向合資格的要符合資格的低收入家庭,在指定地點購買電動單車,可享有1,000元回扣,是當局首次推出的激勵計劃,當局希望兌現舊金山氣候目標的承諾。

想了解更多和申請的民眾,可以瀏覽:https://sfpuc.org/programs/clean-energy/electrify-my-ride,申請的截止日期是4月20日。

