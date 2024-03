【加州新聞】太浩湖山獅襲人 一死一傷

【KTSF】

太浩湖西邊的El Dorado縣週六有山獅襲擊人,造成一人死亡,一人受傷,是加州20年來首次有人被山獅殺害。

El Dorado縣警指,在週六下午1點13分接報,一名18歲的男子稱,和他的21歲哥哥在當地一個偏遠地區被一隻山獅攻擊,他指自己面部受傷,在山獅攻擊兩人期間,與哥哥分開了。

警方約在下午1時半到達現場,並且找到報案人,而警員在大約15分鐘後找到事主的哥哥,當時警員看到一隻蹲在地上的山獅,牠位於警員和地上受害者之間,警員隨後開槍驅趕山獅,不幸的是21歲的男子已經死亡。

加州野生動物部和當地的護林員,即時在該地區找到涉事山獅,並將牠人道毀滅。

這宗事件是加州20年來首次有人被山獅殺害。

