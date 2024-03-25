【加州新聞】太浩湖山獅襲人 一死一傷

March 25, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
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【KTSF】

太浩湖西邊的El Dorado縣週六有山獅襲擊人，造成一人死亡，一人受傷，是加州20年來首次有人被山獅殺害。

El Dorado縣警指，在週六下午1點13分接報，一名18歲的男子稱，和他的21歲哥哥在當地一個偏遠地區被一隻山獅攻擊，他指自己面部受傷，在山獅攻擊兩人期間，與哥哥分開了。

警方約在下午1時半到達現場，並且找到報案人，而警員在大約15分鐘後找到事主的哥哥，當時警員看到一隻蹲在地上的山獅，牠位於警員和地上受害者之間，警員隨後開槍驅趕山獅，不幸的是21歲的男子已經死亡。

加州野生動物部和當地的護林員，即時在該地區找到涉事山獅，並將牠人道毀滅。

這宗事件是加州20年來首次有人被山獅殺害。

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