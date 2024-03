【KTSF】

週六晚深夜,中半島Brisbane市一座面積二萬平方英呎的商業建築物發生大火被摧毀。

中半島San Mateo縣的North County消防局,在週六晚約11點20分接報,Bisbane市近Bayshore區一座商業建築物發生火警。

根據Citizen網站,多名市民拍攝到現場火光紅紅,從遠處已經見到火勢猛烈,範圍亦相當大。

據報起火的商業建築物有二萬平方呎,這座大型木造建築物最終被大火摧毀。

