【KTSF】

聯邦教育部表示,一個合作夥伴在計算聯邦學生援助的免費申請時出現錯誤,導致部份學生可能會遲一點才能申請到補助。

聯邦教育部週五表示,這次的計算錯誤,影響了數十萬份Fafsa聯邦學生援助的免費申請。

這可能會阻礙學生選擇大學,因為他們要遲一點才能知道他們是否能負擔得起心儀大學的學費。

這只是今年FAFSA流程最新出現的問題,民眾期待已久的更新版FAFSA申請表格,一直都有出現延誤和故障的情況。

通常大學會在3月份向學生發送聯邦經濟援助獎勵信,並要求他們在5月1日之前做出決定,是否計劃在秋季入學。

由於FAFSA出現一連串的問題,許多大學已經推遲了這個時間。

