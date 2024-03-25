【灣區新聞】三藩市市參事殷嘉立聯同地檢官謝安宜落區宣傳即將舉辦的公共安全會議（視頻）

March 25, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）第4區市參事殷嘉立（Joel Engardio）聯同地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）週五在日落區視察，宣傳他們即將舉辦的公共安全會議。

殷嘉立聯同謝安宜週五落區到Noriega街宣傳活動，並了解一下小業主正面對的問題，他們亦有幫助先前被爆玻璃的小業主申請補助。

謝安宜說：「我想讓他們知道，我們支持小商業，特別是在這社區中的亞裔小商業，我身為地檢官，希望確保小商戶知道，我們正在盡一切努力，確保他們的商店安全，正解決問題，例如盜竊、破壞行為。」

謝安宜又指，在星期一的會議上，會向大家介紹最近再次出現祈福騙局，以防市民誤入騙局。

而殷嘉立就表示，他上月聘請的公共安全聯絡員陳瑞蓮（Vindy Chan）精通粵語、普通話，可以有效地跟商戶和居民溝通。

殷嘉立說：「今天我和地檢官一起沿著Noriega街步行，去與商家交談，近幾個月來，這兒發生了多宗入室盜竊事件，所以我們與商家聯繫，了解他們的情況，並向他們保證，我們正在盡一切努力，解決舊金山的公共安全問題。」

舊金山日落區的公共安全會議，將在3月25日下午5點在日落區的Recreation center舉行，屆時舊金山警察局長Bill Scott亦會到場。

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