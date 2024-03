【灣區新聞】舊金山地檢官謝安宜指佩斯金不了解刑事司法系統（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)一名亞裔女性去年被人撞倒後死亡,警方曾表示,事件為意外死亡,日前舊金山市參事會主席佩斯金敦促地檢處和警方公開調查細節和錄影片段,但地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)表示,佩斯金並不了解刑事司法系統如何運作。

舊金山本月初,非洲裔女子Thea Hopkins無緣無故推倒並掌摑一名71歲亞裔婆婆,而這名非洲裔女子,去年跟一名亞裔女性死亡事件有關,其後舊金山警方在上年曾表示,查看監控錄像後,事件被視為意外死亡,已於去年8月結案。

市參事會主席佩斯金敦促地檢處和警方公開調查細節,但地檢官謝安宜表示,佩斯金並不了解刑事司法系統如何運作。

謝安宜說:「佩斯金顯然誤解、與不了解刑事司法系統,在這案件中的運作方式,舊金山警方沒有逮捕任何人,因此該案從未提交給地檢處檢控,因此他對地檢處的要求是錯誤的,他需要尊重執法部門,讓我們做好我們的工作,這樣能努力推進案件的結果。」

她指,地檢處要在警方逮捕後才會展開調查,而警方現時已經重新調查上年的事件。

謝安宜說:「影片由警方掌握,他們正繼續調查,警方表明已重啟調查,而他們的政策是在調查完成之前,不會公佈證據,無論是否逮捕,而根據我的理解,警方表明在完成調查時,他們做公眾所需要的事情:保持透明度。」

至於本月初發生的事件,當局正在處理,被告不得保釋,謝安宜指通常不會在現階段公開案件的片段,因為不想影響陪審團,直到完成起訴後才會發放。

謝安宜亦直指佩斯金正製造政治戲碼。

謝安宜說:「我不喜歡看到與此無關的政客,又從未履行過執法職能,而試圖介入玩政治馬戲,對一個非常嚴重的情況,這是非常悲慘的事情,令人悲傷,人們的情緒非常高漲,佩斯金與我們的工作無關,儘管他代表華埠,但他從未要求與我會面,或討論任何公共安全問題,華埠許多人都面臨著重大的公共安全挑戰,老人在華埠感到不安全,商業面臨著嚴重的問題,他從未被要求與我討論公共安全問題,卻公開提出一項決議,並利用這些問題為自己引來關注。」

