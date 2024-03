【灣區新聞】Santa Rosa警方發照追緝銀行劫匪

【KTSF】

北灣Santa Rosa一間Chase大通銀行上星期四發生劫案,警方目前懸紅2500元,希望公眾協助破案。

根據Santa Rosa警方,案發上星期四下午近2點,一名男子進入位於Sonoma Avenue 2300號的Chase大通銀行,他當時向櫃台職員送遞上一張紙條寫上要求現金,職員沒有受任何武器威脅,匪徒成功取走一筆錢後離開銀行,警方到達現場後,匪徒已經逃去無蹤。

警方現在發佈涉案疑犯的圖片通緝他,涉案疑犯是約40至50歲的白人男子,身高5尺8寸至5尺10寸之間,體重約200磅,案發時他穿著黑色外套、深色褲,和帶著黑色印有Cali的冷帽。

警方目前懸紅2500元,希望公眾協助破案。

如果任何人有這名男子的線索,可以聯絡警方,電話是707-543-3690,或透過他們的線上舉報,網址是SRcity.org/CrimeTips。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。