【灣區新聞】Santa Rosa警方發照追緝銀行劫匪

March 25, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Santa Rosa Police Department via Bay City News)

【KTSF】

北灣Santa Rosa一間Chase大通銀行上星期四發生劫案，警方目前懸紅2500元，希望公眾協助破案。

根據Santa Rosa警方，案發上星期四下午近2點，一名男子進入位於Sonoma Avenue 2300號的Chase大通銀行，他當時向櫃台職員送遞上一張紙條寫上要求現金，職員沒有受任何武器威脅，匪徒成功取走一筆錢後離開銀行，警方到達現場後，匪徒已經逃去無蹤。

警方現在發佈涉案疑犯的圖片通緝他，涉案疑犯是約40至50歲的白人男子，身高5尺8寸至5尺10寸之間，體重約200磅，案發時他穿著黑色外套、深色褲，和帶著黑色印有Cali的冷帽。

警方目前懸紅2500元，希望公眾協助破案。

如果任何人有這名男子的線索，可以聯絡警方，電話是707-543-3690，或透過他們的線上舉報，網址是SRcity.org/CrimeTips

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