【灣區新聞】越華裔婆婆無辜被捅多刀 法官只判被告5年緩刑引發社區不滿（視頻）

2021年,一名94歲的越南華裔婆婆無辜遇襲,被捅多刀,檢方認為被告應被監禁,但主審法官只判被告5年緩刑,和參與嚴格的行為和心理健康治療計劃,事件引發社區不滿,在法院門外舉行集會。

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)聯同亞裔社區組職舉行集會,抗議對本案的緩刑判決。

謝安宜說:「我們的社區共同維護公共安全,我們社區一起支持正義,當我們看到長者遭暴力襲擊而無後果時,我們便要一起對抗所發生的,我們必須有一個負責任的司法系統,舊金山必須有問責制。」

事發在2021年,一名越南華裔婆婆Anh Peng Taylor在Lower Nob Hill走在街上時,身中多刀受傷,婆婆在襲擊中倖存下來。

現年97歲,住在長者援助房屋中,被告Daniel Cauich承認謀殺未遂、虐待老人和攻擊罪,本案最初由時任地檢官博徹思(Chesa Boudin)處理,但他其後遭到罷免後,由現任的謝安宜接手,雖然地檢處建議判處他12年監禁,但法官僅判處5年緩刑。

舊金山民主黨中央委員會成員何元麗(Lily Ho)說:「這個人在那天早上,應該出現在街上? 不!那麼暴力慣犯可以在街上行走?不!我也不這麼認為,而這裡也沒有人認同。」

舊金山市參事麥德誠(Matt Dorsey)說:「我很自豪能與謝安宜這位偉大的地檢官並肩一起,我真的非常感謝社區正在做的工作,並要傳達的信息是社區正在關注,我們的刑事司法系統,需要注意確保社區的安全。」

週五聽證會最終被推遲,辯護律師和法官決定將聽證會推遲到4月,以進一步討論量刑問題。

