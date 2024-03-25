【灣區新聞】越華裔婆婆無辜被捅多刀 法官只判被告5年緩刑引發社區不滿（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

2021年，一名94歲的越南華裔婆婆無辜遇襲，被捅多刀，檢方認為被告應被監禁，但主審法官只判被告5年緩刑，和參與嚴格的行為和心理健康治療計劃，事件引發社區不滿，在法院門外舉行集會。

舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）聯同亞裔社區組職舉行集會，抗議對本案的緩刑判決。

謝安宜說：「我們的社區共同維護公共安全，我們社區一起支持正義，當我們看到長者遭暴力襲擊而無後果時，我們便要一起對抗所發生的，我們必須有一個負責任的司法系統，舊金山必須有問責制。」

事發在2021年，一名越南華裔婆婆Anh Peng Taylor在Lower Nob Hill走在街上時，身中多刀受傷，婆婆在襲擊中倖存下來。

現年97歲，住在長者援助房屋中，被告Daniel Cauich承認謀殺未遂、虐待老人和攻擊罪，本案最初由時任地檢官博徹思（Chesa Boudin）處理，但他其後遭到罷免後，由現任的謝安宜接手，雖然地檢處建議判處他12年監禁，但法官僅判處5年緩刑。

舊金山民主黨中央委員會成員何元麗（Lily Ho）說：「這個人在那天早上，應該出現在街上? 不！那麼暴力慣犯可以在街上行走？不！我也不這麼認為，而這裡也沒有人認同。」

舊金山市參事麥德誠（Matt Dorsey）說：「我很自豪能與謝安宜這位偉大的地檢官並肩一起，我真的非常感謝社區正在做的工作，並要傳達的信息是社區正在關注，我們的刑事司法系統，需要注意確保社區的安全。」

週五聽證會最終被推遲，辯護律師和法官決定將聽證會推遲到4月，以進一步討論量刑問題。

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