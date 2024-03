【灣區新聞】奧克蘭自助洗衣店女員工被兩女施襲

【灣區新聞】

東灣奧克蘭(屋崙)一間自助洗衣店的女員工,上週六被兩名顧客襲擊,過程全都被閉路電視拍下。

不敢回去上班的遇襲女員工指,警方到場後,對疑犯開了傳票便讓其離開。

畫面見到,兩名女人騷擾、威脅和襲擊一名洗衣店女員工過程長達8分鐘。

事發在上星期六,位於奧克蘭Lake Merritt附近的自助洗衣店Woody’s Laundromat,當時剛剛過了7點鐘。

在洗衣店工作多年的受害人Ruth Wiles,綽號Ruthie,通知兩名女子洗衣店8時關門,6時半是最後的洗衣的時間。

她同時指向牆上的告示版,閉路電視拍到兩名女子當時已經帶著衣服離開,誰料她們在40分鐘之後再回來,然後就開始騷擾受害人,並聲稱自己的衣服不見了,同樣,閉路電視也拍到女子自己拿走衣服離開店的畫面。

之後發生襲擊時,可以看到閉路電視拍下戴黑帽的女子,抓住Ruthie的脖子,將她扯來扯去,多次將她推倒在地下,並毆打了她三到四拳。

Ruthie說,疑犯氣力很大,她被打到鼻子流血頭昏眼花,她的嘴在一星期後仍然很痛,擔心疑犯會殺了她,或把她的頭放在烘乾機裡。

閉路電視也顯示,疑犯揚言會傷害試圖出手相助的其他顧客。

警方接獲Ruthie撥打的911報案電話到場後,開了傳票給戴黑帽的施襲者,隨後就放了兩人。

奧克蘭警方就指,被傳喚的施襲者,像拿到罰單的民眾,已排期出庭,將接受法官審判。

Ruthie擔心,疑犯只會被罰款,對這起襲擊事件被視為輕罪,感到很憤怒,不滿現行系統。

其中一名洗衣店老闆Robert Ma認為,對65歲,體重只有88磅的Ruthie施暴,是虐老行為,並表示洗衣店常客都很喜歡Ruthie。

而在這家店工作了27年的Ruthie,因為害怕疑犯再上門報復攻擊,事發後沒有再上班。

