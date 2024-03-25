【灣區新聞】奧克蘭自助洗衣店女員工被兩女施襲

【灣區新聞】

東灣奧克蘭（屋崙）一間自助洗衣店的女員工，上週六被兩名顧客襲擊，過程全都被閉路電視拍下。

不敢回去上班的遇襲女員工指，警方到場後，對疑犯開了傳票便讓其離開。

畫面見到，兩名女人騷擾、威脅和襲擊一名洗衣店女員工過程長達8分鐘。

事發在上星期六，位於奧克蘭Lake Merritt附近的自助洗衣店Woody’s Laundromat，當時剛剛過了7點鐘。

在洗衣店工作多年的受害人Ruth Wiles，綽號Ruthie，通知兩名女子洗衣店8時關門，6時半是最後的洗衣的時間。

她同時指向牆上的告示版，閉路電視拍到兩名女子當時已經帶著衣服離開，誰料她們在40分鐘之後再回來，然後就開始騷擾受害人，並聲稱自己的衣服不見了，同樣，閉路電視也拍到女子自己拿走衣服離開店的畫面。

之後發生襲擊時，可以看到閉路電視拍下戴黑帽的女子，抓住Ruthie的脖子，將她扯來扯去，多次將她推倒在地下，並毆打了她三到四拳。

Ruthie說，疑犯氣力很大，她被打到鼻子流血頭昏眼花，她的嘴在一星期後仍然很痛，擔心疑犯會殺了她，或把她的頭放在烘乾機裡。

閉路電視也顯示，疑犯揚言會傷害試圖出手相助的其他顧客。

警方接獲Ruthie撥打的911報案電話到場後，開了傳票給戴黑帽的施襲者，隨後就放了兩人。

奧克蘭警方就指，被傳喚的施襲者，像拿到罰單的民眾，已排期出庭，將接受法官審判。

Ruthie擔心，疑犯只會被罰款，對這起襲擊事件被視為輕罪，感到很憤怒，不滿現行系統。

其中一名洗衣店老闆Robert Ma認為，對65歲，體重只有88磅的Ruthie施暴，是虐老行為，並表示洗衣店常客都很喜歡Ruthie。

而在這家店工作了27年的Ruthie，因為害怕疑犯再上門報復攻擊，事發後沒有再上班。

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