【灣區新聞】曾到San Leandro市一餐館民眾可能接觸到麻疹病毒

【KTSF】

東灣Alameda縣衛生部發聲明指,在3月9日到過San Leandro市一間餐館的民眾,可能接觸到有高度傳染性的麻疹病毒。

可能發生病毒傳染的是位於Juana Avenue的Sons of Liberty Alehouse餐館,關鍵時間是3月9日星期六的下午4點45分至7點半。

衛生官員表示,在這個時段內有去過這間餐館,而屬於高危社群的民眾,應該進行檢測,並聯絡衛生人員。

高危社群人士包括孕婦、11個月或以下的幼童、任何沒有接種過麻疹疫苗的人、或不知道是否有接種過麻疹疫苗的人、免疫力低的人士,還有從事醫療和托兒服務的人,Alameda縣衛生部電話是(510) 267-3250。

具高傳染性的麻疹,是通過例如打噴嚏和咳嗽口沫傳染,潛伏期是1至3個星期,症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼和出現皮疹等。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。