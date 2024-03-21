【全國新聞】福茂集團執行長趙安吉開車跌入池塘時 血液酒精含量超標三倍（視頻）

March 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
福茂集團執行長趙安吉 (angelachao.org/)

【KTSF】

福茂集團執行長趙安吉（Angela Chao）開車跌入自家農莊的池塘，德州Blanco縣警局公佈其血液酒精含量報告幾乎是州法定限度的三倍。

根據Blanco縣警局週三公佈的報告，趙安吉上個月在德州酒後駕駛，最後跌一個池塘中並喪生，縣警長辦公室的調查結論認為，趙的去世是一起「不幸的意外」，報告指她的血液酒精含量幾乎是該州法定限度的三倍。

50歲的趙安吉於2月10日晚在德州Austin市以西約50英里的Johnson City一個牧場內，與一大群人共進晚餐後喪生。

報告描述了朋友和警員曾經試圖從跌入池塘中的Tesla拯救她，一位朋友告訴探員指，趙安吉在當晚的11時42分給她打電話，說車子丟在池塘裡，而她則被困在車內。

執法人員和消防員最終成功將她從車中拉出，並拖到岸邊，2月11日凌晨1時40分宣佈死亡。

報告指出，毒理學檢測確定，趙的血液酒精濃度為每100毫升0.233克，超過了德州法定限度每100毫升0.08克。

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