【財經新聞】聯儲局保持現行利率不變 但預測今年內有機會減息三次

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後,週三決定保持現行利率不變,同時照舊維持先前的預測,在今年內有機會減息三次。

聯儲局週三決定維持現行利率不變,即是聯邦短期基金利率保持在5.25至5.5厘之間,這個息口是22年來最高水平,今次是聯儲局第五次保持利率不變。

聯儲局在會後發表的政策聲明預測,今年內可能有需要減息0.75厘,如果每次減息4分之1厘,即是今年內可能會減息三次。

有分析指出,到今年6月才可望有機會開始減息,因為聯儲局認為,通脹必須持續降低,走向2%目標,才有信心預測有需要減息。

在週三開會的九名聯儲局官員認為,今年內有需要減息三次,另外有五名官員就相信,只需要減息兩次。

主席包維爾在會後的記者會上表示,1月和2月份的通脹數據比預期熾熱,但對整體通脹概況,並沒有造成太大影響,因為通脹逐步降回2%的過程時,並非一路都平坦。

至於何時開始減息,包維爾沒有給予提示,他只是說今年內可能有需要開始收回「限制性」的貨幣政策,換言之是開始放鬆銀根。

包維爾說:「通脹已明顯回落,勞工市場保持強勁,這些是非常好消息,但通脹仍然太高,持續將通脹降溫的進展不能獲保證,前進道路不確定。」

