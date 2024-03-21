【財經新聞】聯儲局保持現行利率不變 但預測今年內有機會減息三次

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定保持現行利率不變，同時照舊維持先前的預測，在今年內有機會減息三次。

聯儲局週三決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在5.25至5.5厘之間，這個息口是22年來最高水平，今次是聯儲局第五次保持利率不變。

聯儲局在會後發表的政策聲明預測，今年內可能有需要減息0.75厘，如果每次減息4分之1厘，即是今年內可能會減息三次。

有分析指出，到今年6月才可望有機會開始減息，因為聯儲局認為，通脹必須持續降低,走向2%目標，才有信心預測有需要減息。

在週三開會的九名聯儲局官員認為，今年內有需要減息三次，另外有五名官員就相信，只需要減息兩次。

主席包維爾在會後的記者會上表示，1月和2月份的通脹數據比預期熾熱，但對整體通脹概況，並沒有造成太大影響，因為通脹逐步降回2%的過程時，並非一路都平坦。

至於何時開始減息，包維爾沒有給予提示，他只是說今年內可能有需要開始收回「限制性」的貨幣政策，換言之是開始放鬆銀根。

包維爾說：「通脹已明顯回落，勞工市場保持強勁，這些是非常好消息，但通脹仍然太高，持續將通脹降溫的進展不能獲保證，前進道路不確定。」

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