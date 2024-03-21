【全國新聞】Mega Millions頭獎獎金升至9.77億

【KTSF 朱慧琪報導】
Mega Millions彩票頭獎獎金累積至9億7700萬美元，成為史上第6大金額，而週二開獎的Mega Millions，二獎則有4注中，其中加州首府Sacramento有一個幸運兒。
Mega Millions彩票自去年12月8日以來，頭獎仍然未有人中，目前頭獎累積獎金達到稅前9億7700萬美元。
Mega Millions說，如果一注獨中，並選擇一筆過領取現金的話，獎金是4億6100萬。
雖然頭獎未有人中，不過就有四名幸運兒中二獎，即五個號碼，獎金是174萬8千多元，當中一名二獎中獎人住在加州首府沙加緬度，他在位於S Land Park Drive 7107號的Lichine’s Liquor ＆ Deli雜貨店下注。
下一次Mega Millios的攪珠日期是星期五。
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment