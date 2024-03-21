【全國新聞】Mega Millions頭獎獎金升至9.77億

【KTSF 朱慧琪報導】

Mega Millions彩票頭獎獎金累積至9億7700萬美元，成為史上第6大金額，而週二開獎的Mega Millions，二獎則有4注中，其中加州首府Sacramento有一個幸運兒。

Mega Millions彩票自去年12月8日以來，頭獎仍然未有人中，目前頭獎累積獎金達到稅前9億7700萬美元。

Mega Millions說，如果一注獨中，並選擇一筆過領取現金的話，獎金是4億6100萬。

雖然頭獎未有人中，不過就有四名幸運兒中二獎，即五個號碼，獎金是174萬8千多元，當中一名二獎中獎人住在加州首府沙加緬度，他在位於S Land Park Drive 7107號的Lichine’s Liquor ＆ Deli雜貨店下注。

下一次Mega Millios的攪珠日期是星期五。

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