【全國新聞】Mega Millions頭獎獎金升至9.77億

【KTSF 朱慧琪報導】

Mega Millions彩票頭獎獎金累積至9億7700萬美元,成為史上第6大金額,而週二開獎的Mega Millions,二獎則有4注中,其中加州首府Sacramento有一個幸運兒。

Mega Millions彩票自去年12月8日以來,頭獎仍然未有人中,目前頭獎累積獎金達到稅前9億7700萬美元。

Mega Millions說,如果一注獨中,並選擇一筆過領取現金的話,獎金是4億6100萬。

雖然頭獎未有人中,不過就有四名幸運兒中二獎,即五個號碼,獎金是174萬8千多元,當中一名二獎中獎人住在加州首府沙加緬度,他在位於S Land Park Drive 7107號的Lichine’s Liquor & Deli雜貨店下注。

下一次Mega Millios的攪珠日期是星期五。

