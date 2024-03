【灣區新聞】灣區捷運有職員被揭發工時造假騙取薪酬 （視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)的一項內部調查發現,一些職員在記錄自己工作時間之後,卻回家或用來辦私事,將自己已經是超過十萬元的工資翻倍,當局將這些騙取工時報酬的事件依法送辦。

根據The San Francisco Standard的報導,灣區捷運督察長的一項調查發現,其中一名自動收費系統的技術工人Alan Boie,在去年的18天的時間內,不當地記錄多106個小時的工作時間,從中多賺了9千元和福利,Boie已經在2023年辭去職務。

Boie的底薪是大約102,424元,但是在2022年,總收入加福利則是253,000元,比底薪高出一倍,而2023年的總收入也有14萬元。

捷運當局把這案件交給San Mateo地檢處處理,而地檢處也已經提出指控,並對Boie發出拘捕令。

另外,也還有兩名職員面對同樣工作時間造假的指控,公司的督察長是在調查內部欺詐、浪費和濫用的時候,發現這些職員的行為。

捷運發言人表示,工時造假是非常嚴重的事情,違反法規並傷害到人們對該機構的信任,除了影響捷運的系統運作,並在當局向民眾要求加車費等增加收入的時候,難以得到支持而損害公司。

在2017年,有報導發現,一個華裔捷運清潔工人,薪水從底薪的58,000元,因為加上加班費,而調整到271,000元。

而閉路電視發現,這名職員經常幾個小時進入一間儲藏室後就不見踪影,但是這名職員在2022年的時候,還是賺了超過166,000元的薪資,比底薪多出一倍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。