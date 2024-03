【灣區新聞】舊金山當局在華埠舉行突擊行動 對無牌小販展開宣導教育（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)工務局及公共衛生局聯同警方,週三在華埠舉行突擊行動,對違法擺賣的無牌小販展開宣導教育。

舊金山衛生局、工務局、警方在週三下午,針對華埠街頭的無牌小販聯合舉行突擊行動,這些小販在路邊兜售魚、豬肉、雞肉、水果、菜等食物,衛生局以及工務局指,除了阻礙行人通道之外,售買生肉還會衍生食品安全問題。

舊金山衛生局公共事務組助理主任林偉浩(Victor Lim)說:「最近過去一年多,我們收到很多的投訴,是關於無牌小販的售賣,所以今日我們出來,看看有什麼人在這兒擺檔,現時政府有一個途徑,鼓勵他們可以申請合法化,第二就是要教育他們,因為在舊金山衛生局立場,如果他們是販賣生魚生肉的話,其實是對我們市民安全非常之危險。」

林偉浩表示,無論市民在超市、餐館或者在路邊買任何的食品,舊金山衛生局和加州的衛生條例,希望確保出售的食品是符合衛生安全標準。

而乾貨方面,工務局表示,小販需要申請牌照,費用方面大約454元一年,但若果擁有加州醫療計劃Medi-Cal、糧食卡EBT等福利的話,可能只需要數十元,甚至有機會費用全免。

工務局希望對小販進行外展和教育工作,對於重複再犯的人士,不排除會發出書面警告和告票,第一次違例的罰款是250元。

舊金山工務局公共事務聯絡員梁莉娜(Crystal Liang)說:「其實最近,這是我們的第二次行動,但最近的幾次行動,不會進行罰款或開告票,希望好像今日般,先教育和做外展的工作為主,給小冊子他們,了解一下如何去申請牌照,跟住和他們為何不可以在街上面擺賣,不可以賣什麼,和如何可以合法去做小販經營,我們牌照的費用其實不高,如果是低收入人士,或拿其他政府補貼人士,其實係可以全免或部分豁免申請費。」

在行動中,各部門的人員在Washington街夾Stockton街行走大約十多分鐘,已經向兩位無牌小販作出勸告,並向他們介紹如何申請牌照,另外亦有小販逃避,留下貨物,讓工務局沒收,「走鬼棄貨,充公貨物。」。

職員說:「你知不知道是可以有機會可以合法拿取牌照?」

婆婆說:「回去才取。」

職員說:「你去我們的部門,有人懂中文,可以幫你拿取牌照,而且政府的收費很少,十分之少,其實我們費用只需9元。」

但這位婆婆好像左耳入,右耳出,五分鐘後,人員先前給她的小冊子,已經留在地上。

當局其後向媒體展示一個成功申請牌照的案例,就在華埠永興餅家門外的這位婆婆,她主要出售利是封和書籍,她亦向記者展示自己的牌照,當中包括貨物和攤檔位置的資料。

永興餅家店主陳永興表示,自己認識婆婆二十多年。

永興餅家店主陳永興說:「我都不太理會她,我看到她年紀老邁,算了吧,讓她擺檔吧,好過她要走鬼,說真的,這樣總比她周圍走好,她老人家擺檔,總好過申請(福利),即是她自食其力,我覺得她也不錯。」

工務局表示,截至到目前為止,全市共發出36個小販經營牌照,華埠範圍有3個,若有需要申請攤位牌照,可以向舊金山許可證服務中心申請,地址是49 South Van Ness Ave二樓的辦證中心,而中文查詢電話是(415) 554-6407。

