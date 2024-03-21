【灣區新聞】舊金山當局在華埠舉行突擊行動 對無牌小販展開宣導教育（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）工務局及公共衛生局聯同警方，週三在華埠舉行突擊行動，對違法擺賣的無牌小販展開宣導教育。

舊金山衛生局、工務局、警方在週三下午，針對華埠街頭的無牌小販聯合舉行突擊行動，這些小販在路邊兜售魚、豬肉、雞肉、水果、菜等食物，衛生局以及工務局指，除了阻礙行人通道之外，售買生肉還會衍生食品安全問題。

舊金山衛生局公共事務組助理主任林偉浩（Victor Lim）說：「最近過去一年多，我們收到很多的投訴，是關於無牌小販的售賣，所以今日我們出來，看看有什麼人在這兒擺檔，現時政府有一個途徑，鼓勵他們可以申請合法化，第二就是要教育他們，因為在舊金山衛生局立場，如果他們是販賣生魚生肉的話，其實是對我們市民安全非常之危險。」

林偉浩表示，無論市民在超市、餐館或者在路邊買任何的食品，舊金山衛生局和加州的衛生條例，希望確保出售的食品是符合衛生安全標準。

而乾貨方面，工務局表示，小販需要申請牌照，費用方面大約454元一年，但若果擁有加州醫療計劃Medi-Cal、糧食卡EBT等福利的話，可能只需要數十元，甚至有機會費用全免。

工務局希望對小販進行外展和教育工作，對於重複再犯的人士，不排除會發出書面警告和告票，第一次違例的罰款是250元。

舊金山工務局公共事務聯絡員梁莉娜（Crystal Liang）說：「其實最近，這是我們的第二次行動，但最近的幾次行動，不會進行罰款或開告票，希望好像今日般，先教育和做外展的工作為主，給小冊子他們，了解一下如何去申請牌照，跟住和他們為何不可以在街上面擺賣，不可以賣什麼，和如何可以合法去做小販經營，我們牌照的費用其實不高，如果是低收入人士，或拿其他政府補貼人士，其實係可以全免或部分豁免申請費。」

在行動中，各部門的人員在Washington街夾Stockton街行走大約十多分鐘，已經向兩位無牌小販作出勸告，並向他們介紹如何申請牌照，另外亦有小販逃避，留下貨物，讓工務局沒收，「走鬼棄貨，充公貨物。」。

職員說：「你知不知道是可以有機會可以合法拿取牌照？」

婆婆說：「回去才取。」

職員說：「你去我們的部門，有人懂中文，可以幫你拿取牌照，而且政府的收費很少，十分之少，其實我們費用只需9元。」

但這位婆婆好像左耳入，右耳出，五分鐘後，人員先前給她的小冊子，已經留在地上。

當局其後向媒體展示一個成功申請牌照的案例，就在華埠永興餅家門外的這位婆婆，她主要出售利是封和書籍，她亦向記者展示自己的牌照，當中包括貨物和攤檔位置的資料。

永興餅家店主陳永興表示，自己認識婆婆二十多年。

永興餅家店主陳永興說：「我都不太理會她，我看到她年紀老邁，算了吧，讓她擺檔吧，好過她要走鬼，說真的，這樣總比她周圍走好，她老人家擺檔，總好過申請（福利），即是她自食其力，我覺得她也不錯。」

工務局表示，截至到目前為止，全市共發出36個小販經營牌照，華埠範圍有3個，若有需要申請攤位牌照，可以向舊金山許可證服務中心申請，地址是49 South Van Ness Ave二樓的辦證中心，而中文查詢電話是(415) 554-6407。

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