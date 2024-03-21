【灣區新聞】舊金山約100個街口將安裝400部車牌閱讀器 協助打擊罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）為打擊市內的有組織盜竊及其他罪案，將會在全市約100個街口開始安裝400部車牌閱讀器，市長布里德表示，這種技術能協助警員執法，在打擊零售盜竊、汽車爆竊等罪案上可以起到相當大的作用。

自舊金山在去年收到州府1730萬撥款，用作打擊有組織零售盜竊。

隨後市長布里德提出一項在市內安裝車牌閱讀器的法案，法案在今年1月通過。

當局表示，警方使用車牌閱讀器的權限，包括辨識與罪案有關的車牌，通知警方關於被通緝人士及車輛，協助尋找受害者、目擊者、疑犯、失蹤人口等，有關閱讀器不會用作人面辨識，亦非紅燈或測速攝影機，並不會發出告票。

市長布里德表示，隨著選民通過E提案，警方將會被容許使用更多科技執法，她指，這些不同工具，能有助舊金山改善治安。

市長布里德說：「提案通過我很興奮，這能幫助我們運用監控科技和無人機，南加州洛杉磯警方曾使用直升機執法，與其使用直升機，我們會利用無人機用作打擊不同的罪案。」

警察局長Bill Scott說，部份閱讀器安裝妥當，目前已經運作當中，他指，市內超過七成罪案涉及車輛，形容這種技術能協助警方拘捕疑犯。

Scott局長說：「我們過去缺乏了這方面的能力，但從現在開始，當罪犯使用車輛犯案，閱讀器會給予警員優勢，去將犯人繩之於法。」

地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，車牌閱讀器亦能在法庭上起到作證的作用，有助阻嚇不法之徒犯案。

謝安宜說：「讓人知道不能在這裡犯案，對不法之徒起威懾作用，在罪犯打劫、砸玻璃和到商店盜竊前，讓他們知道我們有工具去作出拘捕和檢控。」

舊金山市府和保安公司Flock Safety合作，將會逐漸在市內約100個街口安裝400部車牌閱讀器，目前包括灣區在內的多個警察部門，全國有超過5000個執法單位使用該公司的服務。

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