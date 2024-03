【灣區新聞】舊金山約100個街口將安裝400部車牌閱讀器 協助打擊罪案（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)為打擊市內的有組織盜竊及其他罪案,將會在全市約100個街口開始安裝400部車牌閱讀器,市長布里德表示,這種技術能協助警員執法,在打擊零售盜竊、汽車爆竊等罪案上可以起到相當大的作用。

自舊金山在去年收到州府1730萬撥款,用作打擊有組織零售盜竊。

隨後市長布里德提出一項在市內安裝車牌閱讀器的法案,法案在今年1月通過。

當局表示,警方使用車牌閱讀器的權限,包括辨識與罪案有關的車牌,通知警方關於被通緝人士及車輛,協助尋找受害者、目擊者、疑犯、失蹤人口等,有關閱讀器不會用作人面辨識,亦非紅燈或測速攝影機,並不會發出告票。

市長布里德表示,隨著選民通過E提案,警方將會被容許使用更多科技執法,她指,這些不同工具,能有助舊金山改善治安。

市長布里德說:「提案通過我很興奮,這能幫助我們運用監控科技和無人機,南加州洛杉磯警方曾使用直升機執法,與其使用直升機,我們會利用無人機用作打擊不同的罪案。」

警察局長Bill Scott說,部份閱讀器安裝妥當,目前已經運作當中,他指,市內超過七成罪案涉及車輛,形容這種技術能協助警方拘捕疑犯。

Scott局長說:「我們過去缺乏了這方面的能力,但從現在開始,當罪犯使用車輛犯案,閱讀器會給予警員優勢,去將犯人繩之於法。」

地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)表示,車牌閱讀器亦能在法庭上起到作證的作用,有助阻嚇不法之徒犯案。

謝安宜說:「讓人知道不能在這裡犯案,對不法之徒起威懾作用,在罪犯打劫、砸玻璃和到商店盜竊前,讓他們知道我們有工具去作出拘捕和檢控。」

舊金山市府和保安公司Flock Safety合作,將會逐漸在市內約100個街口安裝400部車牌閱讀器,目前包括灣區在內的多個警察部門,全國有超過5000個執法單位使用該公司的服務。

