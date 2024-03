【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區發生搶劫案,一名60歲亞裔男子被搶走頸鏈,並倒地受傷。

警方表示,案發在週二下午約4點25分,地點是Geary Avenue夾16 Avenue,涉案一男一女從一架SUV下車,並嘗試向男事主兜售耳機。

兩名匪徒搶走事主的頸鍊之後,回到接應車輛,事主見狀,靠近疑犯車輛,匪徒隨即開車,而事主亦跌倒在地上。

事主受傷送院,沒有生命危險,當局指他只是損失一條頸鏈,疑犯介乎於30歲至40歲。

