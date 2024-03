【KTSF】

拜登政府警告各州的領袖,要注意針對市政水務系統的網絡攻擊。

白宮和聯邦環境保護署(EPA)週二發出警告,稱州政府和水務設施必須加強防禦對抗網絡威脅。

官員表示,現時水務設施甚至連「基本的網絡安全預防措施」也沒有。

拜登政府邀請了州國土安全部和環境官員參加會議,討論改善網絡安全所需的措施。

全國水務部門涵蓋了15萬個公共供水系統,現時地方領袖面對苦於找到資金,和人員應對駭客的威脅。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。