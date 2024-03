【全國新聞】密西西比州六名白人縣警被控虐待兩非裔被判刑

【KTSF】

密西西比州六名白人縣警,被控虐待兩名非洲裔,聯邦法庭週二重判其中一名警員入獄20年,其餘五名被告也將面對長期監禁。

週二被聯邦法官重判入獄241個月的密西西比州Rankin縣警Hunter Elward,在案發時將一把道具槍放入其中一名受害人Michael Jenkens的口中,假扮處決,怎知道槍械意外走火,造成Jenkens嚴重受傷。

案情指,六名白人警員屬於名為“Goon Squad”的小組,他們在去年1月接報指兩名非洲裔出現在一個百人婦女的住宅內,形跡可疑,於是上門搜查,但事前協調好,刻意避過保安鏡頭,無拘捕令闖進住宅後,將屋內兩名非洲裔虐待,當中包括性虐待。

事主Jenkens原來是受聘照顧屋主,他的朋友Eddie Parker當時跟隨他暫居在屋內。

Eddie Parker說:「一切都需要糾正,因為一切都做錯了。」

Michael Jenkin說:「真的對我對我們都很難,在過去一年。」

受害人律師Malik Shabazz說:「全國在看著,警員在看著,受害人在看著,家人在看著,他們要正義。」

六名警員已經向聯邦法庭認罪,並要面對州的檢控,但州的判刑會比聯邦刑期為短,兩個刑期同期執行。

他們還涉及其他同類的警暴案,首被告Hunter Elward接受判刑時,向兩名受害人表示,他不會托詞逃避,而事情已經無法回頭。

他的律師指,Elward的事情證明,Rankin縣警局腐敗成風,早在2017年就已經對警員的惡性視而不見,Elward也被引導進入這種充斥於警局上上下下的腐敗文化。

Elward的父親接受媒體訪問時也認同這個看法。

兩名受害人的律師透露,Rankin縣府律師將會追究當中的責任。

