舊金山(三藩市)市長布理德提議將SkyStar摩天輪停留在漁人碼頭的時間再延長18個月,以便吸引遊客。

SkyStar天星摩天輪高150英尺,設有36個吊艙,每個艙最多可容納6人。

這項遊樂設施於2023年11月移至舊金山漁人碼頭的39號碼頭,那個時候市府正要舉辦APEC亞太經濟合作組織領導人峰會。

自落戶漁人碼頭以來,SkyStar已經為近9萬名旅客提供富有特色的海濱景觀。

因此市長布理德希望將SkyStar的營運牌照延長多一年半,以便增強舊金山的旅遊業,並且帶旺市內的經濟。

