【全國新聞】國會領袖宣布臨時撥款法案磋商達原則性協議

【KTSF 張麗月報導】

聯邦臨時撥款法案將於本星期五到期，國會必須在限期前達成協議，去延長部份撥款法案，以避免政府停擺，國會領袖週二宣布達成原則協議，以維持聯邦政府運作至本財政年度結束。

國會領袖原則上就臨時撥款法案達成協議，以維持政府運作至本財政年度結束為止。

眾議長約翰遜表示，眾議院和參議院屬下的委員會，已經開始著手草擬撥款法案的細節文本，他又說，當草擬文本完成之後，就會公開以及分別提交給參眾兩院全院審議。

國會經過多個月來討價還價後，終於在最後關頭通過一連串六項臨時撥款法案的方案，以維持政府運作至本財政年度結束，但有部份主要的政府運作，仍需要在本星期五限期之前達成撥款協議資助才得以繼續營運，這些受影響的包括國防部、國土安全部、勞工部、衛生福利部、教育部、國務院等。

消息指出，談判最大的障礙是如何撥款資助國土安全部，因為兩黨在邊境政策上出現巨大分歧。

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