【全國新聞】國會領袖宣布臨時撥款法案磋商達原則性協議

聯邦臨時撥款法案將於本星期五到期,國會必須在限期前達成協議,去延長部份撥款法案,以避免政府停擺,國會領袖週二宣布達成原則協議,以維持聯邦政府運作至本財政年度結束。

國會領袖原則上就臨時撥款法案達成協議,以維持政府運作至本財政年度結束為止。

眾議長約翰遜表示,眾議院和參議院屬下的委員會,已經開始著手草擬撥款法案的細節文本,他又說,當草擬文本完成之後,就會公開以及分別提交給參眾兩院全院審議。

國會經過多個月來討價還價後,終於在最後關頭通過一連串六項臨時撥款法案的方案,以維持政府運作至本財政年度結束,但有部份主要的政府運作,仍需要在本星期五限期之前達成撥款協議資助才得以繼續營運,這些受影響的包括國防部、國土安全部、勞工部、衛生福利部、教育部、國務院等。

消息指出,談判最大的障礙是如何撥款資助國土安全部,因為兩黨在邊境政策上出現巨大分歧。

