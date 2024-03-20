【灣區新聞】舊金山往日本聯合航空客機 因零件故障返回登機閘

【KTSF 張擎鳳報導】

一架從舊金山（三藩市）準備起飛前往日本的聯合航空客機，因零件故障而要返回登機閘。

發生零件故障問題的是聯合航空公司的一架波音777-200客機，這架波音777客機，本應在週一下午從舊金山國際機場SFO起飛，前往日本的大阪。

但當機師將飛機滑行至跑道，準備起飛時，發現右邊的引擎有啟動問題的跡象，因此機師將飛機駛回登機閘，隨後飛機上的257人安全地下了飛機。

加上這宗個案，聯合航空公司近來已經發生了一連串飛行事故，在3月初，一架從舊金山前往日本的客機，在起飛時跌落了一個飛機輪胎，然後上個星期一，一架從澳洲前往舊金山機場的客機，出現維修問題，因此必須返航。

之後的星期五，另一架從舊金山機場飛往俄勒岡州的聯合航空的波音737-800客機，就在降落後發現遺失了一塊外部的板。

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