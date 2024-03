【KTSF】

南加州Irvine市在最近35天內接獲34宗入屋爆竊,警方呼籲當地民眾提高戒備,有居民指,家中養的狗就是他們的保安。

居民Ed Arthur說:「我們大多數時間都在家,如果發生任何事,有一點聲音的話,狗狗們都會警告我們,只要有人碰觸前門,狗狗們都會立即上前,所以牠們是最便宜的家居保安。」

Irvine警方表示,在過去35天,市內接獲34宗入屋爆竊報告,趨勢顯示,賊人會拆除閉路電視或令鏡頭失靈,亦有賊人會爬到二樓從窗門入屋。

當局相信,兩成的爆竊都是有組織及專業的盜竊集團所為。

根據聯邦調查局(FBI)數據,在暴力罪案方面,Irvine屬於全國最安全的城市,但當地市議員表示,市內並不是完全沒有罪案,提醒民眾鎖好門窗。

