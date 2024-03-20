【全國新聞】申請和續期美國護照作業已恢復至疫情前進度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

愈來愈多美國民眾恢復出國旅遊，目前護照申請和續期，已經恢復至疫情前的進度，具體的等待時間要多久？又有哪些注意事項？本台訪問了國務院領事事務局護照服務部門的官員，了解實際的情況。

出國旅遊當然少不了護照，檢查護照效期，是預訂國外旅遊的第一要務，上個週末舉辦的灣區旅遊暨冒險展上，國務院領事事務局護照服務，也在展場內擺攤，當面回答民眾的提問，協助民眾申請或更新美國護照。

國務院領務局護照服務公關Jared M Tharp說：「大家來（攤位）會立即問的問題，就是要花費多久時間，這是人們最想知道的。」

好消息是，目前申辦護照的進度，已經恢復至疫情前水平。

Tharp說：「如果你申請一般件，大約要等六到八個星期，就會收到護照，你也可以多花60元加急，那麼就會在兩到三星期收到護照。」

目前申請或更新紙本護照費用是130元，16歲以下的未成年人紙本護照是100元，加急則多加60元。

去年開始出現疫情後報復性旅遊潮，很多人受疫情而擱置的旅遊計劃重新啟動，才開始想到護照的問題，導致去年申辦護照需求創歷史新高，加上護照服務部門人手短缺，導致申請人等待時間最長達13個星期，相當於三個月。

現在隨著需求趨於平緩，加上護照服務部門人手繼續再增加，等待時間回到疫情前水平，預料接下來也都會是如此。

Tharp說：「去年我們非常忙碌，我們發放了2400萬本護照，這是美國歷史上發放最多的一年，也因此造成申請案堆積，現在我們恢復正常，我們已經有更多員工，進度也回到以前的情況。」

另外，官員提出安全建議，在收到護照之後，可以登記國務院免費的STEP，Smart Traveler Enrollment Program，，智慧旅行者登記計劃。

Tharp說：「這是國務院營運的免費計計劃，任何時候你要出國的話，你可以將你要去的國家，和你會到訪的日期輸入，計劃會轉發通知當地的美國大使館，如果發生事情，他們就會協助你，並且發送通知到你的電郵，提供關於你要到訪那個國家的所有資訊。」

想了解STEP計畫，可以到國務院網站的專頁https://step.state.gov查詢或登記

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