【全國新聞】申請和續期美國護照作業已恢復至疫情前進度（視頻）

愈來愈多美國民眾恢復出國旅遊,目前護照申請和續期,已經恢復至疫情前的進度,具體的等待時間要多久?又有哪些注意事項?本台訪問了國務院領事事務局護照服務部門的官員,了解實際的情況。

出國旅遊當然少不了護照,檢查護照效期,是預訂國外旅遊的第一要務,上個週末舉辦的灣區旅遊暨冒險展上,國務院領事事務局護照服務,也在展場內擺攤,當面回答民眾的提問,協助民眾申請或更新美國護照。

國務院領務局護照服務公關Jared M Tharp說:「大家來(攤位)會立即問的問題,就是要花費多久時間,這是人們最想知道的。」

好消息是,目前申辦護照的進度,已經恢復至疫情前水平。

Tharp說:「如果你申請一般件,大約要等六到八個星期,就會收到護照,你也可以多花60元加急,那麼就會在兩到三星期收到護照。」

目前申請或更新紙本護照費用是130元,16歲以下的未成年人紙本護照是100元,加急則多加60元。

去年開始出現疫情後報復性旅遊潮,很多人受疫情而擱置的旅遊計劃重新啟動,才開始想到護照的問題,導致去年申辦護照需求創歷史新高,加上護照服務部門人手短缺,導致申請人等待時間最長達13個星期,相當於三個月。

現在隨著需求趨於平緩,加上護照服務部門人手繼續再增加,等待時間回到疫情前水平,預料接下來也都會是如此。

Tharp說:「去年我們非常忙碌,我們發放了2400萬本護照,這是美國歷史上發放最多的一年,也因此造成申請案堆積,現在我們恢復正常,我們已經有更多員工,進度也回到以前的情況。」

另外,官員提出安全建議,在收到護照之後,可以登記國務院免費的STEP,Smart Traveler Enrollment Program,,智慧旅行者登記計劃。

Tharp說:「這是國務院營運的免費計計劃,任何時候你要出國的話,你可以將你要去的國家,和你會到訪的日期輸入,計劃會轉發通知當地的美國大使館,如果發生事情,他們就會協助你,並且發送通知到你的電郵,提供關於你要到訪那個國家的所有資訊。」

想了解STEP計畫,可以到國務院網站的專頁https://step.state.gov查詢或登記

