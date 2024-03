【灣區新聞】非裔婦涉與去年亞裔婆婆死亡案有關 佩斯金促當局公開調查細節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)本月初發生一名非洲裔女子無緣無故推倒並掌摑一名71歲亞裔婆婆,而這名非洲裔女子在去年跟一名亞裔女性死亡事件有關,其後舊金山警方在上年曾表示,查看監控錄像後,事件被視為意外死亡,已於去年8月結案,現時舊金山市參事會主席佩斯金(Aaron Peskin)敦促地檢處和警方公開調查細節。

43歲的被告Thea Hopkins,涉嫌在3月4日在Gilman Ave 1000號路段,無故襲擊一名只會說粵語的71歲的亞裔婆婆。

案情指,Hopkins無故從背後襲擊那位當時正在步行的亞裔婆婆,更抓扯婆婆的頭髮,及多次掌摑婆婆,並且將婆婆摔倒在地面,婆婆需要送院治療,但沒有生命危險。

事件發生後,有消息人士指,在上年7月,一名同樣是單語的63歲華裔吳女士,在灣景區3街夾Egbert Ave被人推倒在地,頭部受傷,送院後傷重不治。

當時Hopkins被警方拘留和問話,但多位知情人士後來亦指,在查看監控錄像後,事件似乎是意外,發生時Hopkins正衝向公共交通工具,並與吳女士相撞。

警方在上年8月曾表示,根據調查人員收集的證據,事件被視為意外死亡,並指此案結案,現時兩宗事件受到大眾關注。

舊金山市參事會主席佩斯金指,要令公眾對刑事司法系統有信任,公開調查細節和錄像片段是事關重要。

他表示,吳女士死亡後,他的丈夫就搬回中國,他希望得知受害者的家人是否獲得過任何幫助和諮詢,他指這些都是社區必須得知的。

舊金山市參事會主席佩斯金說:「我們要求警察和地檢官公開錄影帶,這樣大家就可以得出結論,另外公開警方報告,我們都可以看到發生了什麼,並知道他們是否錯過了一些步驟,我認為這對於建立社區信任非常重要,因為舊金山和其他城市,一直在與反亞裔仇恨犯罪作鬥爭。」

他指,地檢官是獨立的民選官員,向大眾發放片段的決定權取決於她身上,但佩斯金坦白指,調查已經結束,上年8月份的調查,他認為沒有理由不對外發布,而如果當局正在重新審視,並選擇提出額外指控的話,那間接證明上年的調查確實出現問題。

他又以上年Market街Walgreens槍殺案為例。

佩斯金說:「這與我們去年遇到的一個案例非常相似,Market街發生的保安槍擊事件,地檢官和警察最初拒絕公開該錄影,我在市參議會上通過了一個非常相似的決議,在公眾的壓力和媒體的關注下,導致了錄影公開。」

最後他指,他最近發現Hopkins的犯罪紀錄可追溯到1999年,這讓大眾和他更想知道,為什麼她在去年夏天的案件中沒有被指控。

