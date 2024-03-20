【灣區新聞】舊金山一家三口致命車禍 死者身分公布（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）West Portal星期六發生相信是一家三口死亡的致命車禍，而另一名的嬰兒家庭成員就性命垂危，法醫官辦事處週二公佈死者的身份。

法醫官辦事處公佈三名死者的身份，40歲男死者是Diego Cardoso de Oliveira，他和一歲大的兒子Joaquin Ramos Pinto de Oliveira在車禍中當場死亡。

男童的38歲母親Matilde Moncada Ramos Pinto，她送院後延至星期日傷重死亡。

有親友表示，他們是一家人，星期六外出慶祝結婚週年，這對夫婦的小兒子還是嬰兒，因受重傷仍需要留醫。

上星期六中午12點幾，這一家人在West Portal公立圖書館外面，Ulloa街夾Lenox Way的Muni巴士站等車時，一輛白色平治SUV高速撞向巴士站，釀成慘劇。

78歲女司機Mary Fong Lau被拘捕，她面對開車過失殺人、魯莽駕駛，及以不安全速度駕駛等罪名。

本地KPIX電視台報導，姓劉的女司機以及她的家人週二透過律師發表聲明表示，「劉女士和家人對於週末在West Portal慘劇中的死者表示哀悼，對舊金山警方、消防局，並所有趕到現場的前線人員表示感謝」。

聲明又提到：「感謝舊金山地檢處就這悲慘的意外，努力不懈地展開徹底的調查，劉女士一直都全面與調查人員合作，並且會繼續這樣做」

這份聲明最後提到：「儘管可以理解各界很想，知道這宗不幸意外的原因，但劉女士與她的家人懇請在這段艱難的時刻，讓他們有隱私，同時讓調查人員搜集相關的資料」。

死者的朋友表示，男死者來自巴西，女死者來自葡萄牙，週一晚在車禍現場，有燭光晚會悼念死者。

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