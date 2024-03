【灣區新聞】舊金山一家三口致命車禍 死者身分公布（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)West Portal星期六發生相信是一家三口死亡的致命車禍,而另一名的嬰兒家庭成員就性命垂危,法醫官辦事處週二公佈死者的身份。

法醫官辦事處公佈三名死者的身份,40歲男死者是Diego Cardoso de Oliveira,他和一歲大的兒子Joaquin Ramos Pinto de Oliveira在車禍中當場死亡。

男童的38歲母親Matilde Moncada Ramos Pinto,她送院後延至星期日傷重死亡。

有親友表示,他們是一家人,星期六外出慶祝結婚週年,這對夫婦的小兒子還是嬰兒,因受重傷仍需要留醫。

上星期六中午12點幾,這一家人在West Portal公立圖書館外面,Ulloa街夾Lenox Way的Muni巴士站等車時,一輛白色平治SUV高速撞向巴士站,釀成慘劇。

78歲女司機Mary Fong Lau被拘捕,她面對開車過失殺人、魯莽駕駛,及以不安全速度駕駛等罪名。

本地KPIX電視台報導,姓劉的女司機以及她的家人週二透過律師發表聲明表示,「劉女士和家人對於週末在West Portal慘劇中的死者表示哀悼,對舊金山警方、消防局,並所有趕到現場的前線人員表示感謝」。

聲明又提到:「感謝舊金山地檢處就這悲慘的意外,努力不懈地展開徹底的調查,劉女士一直都全面與調查人員合作,並且會繼續這樣做」

這份聲明最後提到:「儘管可以理解各界很想,知道這宗不幸意外的原因,但劉女士與她的家人懇請在這段艱難的時刻,讓他們有隱私,同時讓調查人員搜集相關的資料」。

死者的朋友表示,男死者來自巴西,女死者來自葡萄牙,週一晚在車禍現場,有燭光晚會悼念死者。

