【娛樂新聞】唐詩詠為HOY TV《英國邊忽好》擔任主持 帶領觀眾發掘英國真實一面

重返電視 唐詩詠獻出多個「第一次」

唐詩詠今天在尖沙咀Nature Discovery Park舉行英式茶聚記者會,搶先播放節目精華,又分享今次「重返電視」的拍攝感受。唐詩詠首度為HOY TV擔任主持,同時是她首度踏足英國,在節目內更全方位體驗當地人生活,包括: – 到騎術訓練學校,即場學習騎馬,更在當日成功試騎退疫賽馬,超有成功感

– 走訪倫敦四區,更會參觀英國破產城市,探討英國罷工文化

– 試盡英式飲食,一日食足六餐,嘆英國瑰麗酒店英式下午茶

– 參觀當地另類教育,原來英國中學可以修讀戲劇、電競,唐詩詠都表示好羨慕

– 探訪當地港人,有人做英國巴士司機、學習打理大屋後花園、感受當地人過年氣氛

– 感受足球、酒吧文化,落酒吧訪問當地球迷,見證英國人要代代相傳父子齊撐心愛球隊 大廚教路 即場品嚐英式下午茶

記者會上,香港瑰麗酒店派出餅房行政主廚Jonathan Soukdeo為唐詩詠介紹英式下午茶。唐詩詠都即場享用精緻茶點。唐詩詠憶述在拍攝節目時,在倫敦試過英國瑰麗酒店的英式下午茶,兩者比較之下,香港版味道較為清淡。主廚就解釋,酒店有按港人口味調整,故意炮製少甜版本。

