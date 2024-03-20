【娛樂新聞】唐詩詠為HOY TV《英國邊忽好》擔任主持 帶領觀眾發掘英國真實一面

重返電視 唐詩詠獻出多個「第一次」

唐詩詠今天在尖沙咀Nature Discovery Park舉行英式茶聚記者會，搶先播放節目精華，又分享今次「重返電視」的拍攝感受。唐詩詠首度為HOY TV擔任主持，同時是她首度踏足英國，在節目內更全方位體驗當地人生活，包括：

– 到騎術訓練學校，即場學習騎馬，更在當日成功試騎退疫賽馬，超有成功感

– 走訪倫敦四區，更會參觀英國破產城市，探討英國罷工文化

– 試盡英式飲食，一日食足六餐，嘆英國瑰麗酒店英式下午茶

– 參觀當地另類教育，原來英國中學可以修讀戲劇、電競，唐詩詠都表示好羨慕

– 探訪當地港人，有人做英國巴士司機、學習打理大屋後花園、感受當地人過年氣氛

– 感受足球、酒吧文化，落酒吧訪問當地球迷，見證英國人要代代相傳父子齊撐心愛球隊

大廚教路 即場品嚐英式下午茶

記者會上，香港瑰麗酒店派出餅房行政主廚Jonathan Soukdeo為唐詩詠介紹英式下午茶。唐詩詠都即場享用精緻茶點。唐詩詠憶述在拍攝節目時，在倫敦試過英國瑰麗酒店的英式下午茶，兩者比較之下，香港版味道較為清淡。主廚就解釋，酒店有按港人口味調整，故意炮製少甜版本。