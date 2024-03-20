【全國新聞】報告指美國墮胎人數過去三年激增 達到十年來最高

March 20, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Martin Cathrae / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

雖然有些州份嚴禁和限制婦女墮胎，但根據週二發表的兩份報告指出，由於更容易在市面上買得到墮胎藥，因此墮胎人數在過去三年激增，達到十年來最高。

根據鼓吹生育健康及權利的非牟利組織the Guttmacher研究所週二發表的報告指出，雖然聯邦最高法院在2022年推翻了婦女擁有墮胎權的路韋案，但去年全美執行了超過100萬宗墮胎個案，在過去三年間上升了一成，是超過十年來最高的數字。

這個組織相信是因為現時墮胎藥更容易買得到，家計會的醫生也發覺墮胎個案明顯倍增。

家計會Sarah Traxler說：「我們見到求診人數激增近一倍，從外州湧來

The Guttmacher研究所發表的另一份報告就顯示，去年的墮胎個案中，有近乎3分之2有使用墮胎藥，在一些州份，甚至無需到診所看病，都可以郵購墮胎藥。

不過日後這個情況可能有變化，因為有多名醫生正控告聯邦食品及藥物管理局（FDA）罔顧安全而批准墮胎藥Mifepristone更容易買得到，這宗訴訟正等候聯邦最高法院審理。

其實有關婦女墮胎權的訴訟繼續在州和聯邦的層面爭議，甚至也成為兩黨選戰的熱門話題。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*