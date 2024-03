【全國新聞】報告指美國墮胎人數過去三年激增 達到十年來最高

【KTSF 張麗月報導】

雖然有些州份嚴禁和限制婦女墮胎,但根據週二發表的兩份報告指出,由於更容易在市面上買得到墮胎藥,因此墮胎人數在過去三年激增,達到十年來最高。

根據鼓吹生育健康及權利的非牟利組織the Guttmacher研究所週二發表的報告指出,雖然聯邦最高法院在2022年推翻了婦女擁有墮胎權的路韋案,但去年全美執行了超過100萬宗墮胎個案,在過去三年間上升了一成,是超過十年來最高的數字。

這個組織相信是因為現時墮胎藥更容易買得到,家計會的醫生也發覺墮胎個案明顯倍增。

The Guttmacher研究所發表的另一份報告就顯示,去年的墮胎個案中,有近乎3分之2有使用墮胎藥,在一些州份,甚至無需到診所看病,都可以郵購墮胎藥。

不過日後這個情況可能有變化,因為有多名醫生正控告聯邦食品及藥物管理局(FDA)罔顧安全而批准墮胎藥Mifepristone更容易買得到,這宗訴訟正等候聯邦最高法院審理。

其實有關婦女墮胎權的訴訟繼續在州和聯邦的層面爭議,甚至也成為兩黨選戰的熱門話題。

