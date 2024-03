【KTSF】

連鎖貨倉式零售店Costco將嚴格實施會員制政策,沒有會員卡的民眾,禁止進入美食廣場。

Costco的美食廣場,以廉價出售一些食物,例如熱狗和Pizza薄餅來吸引顧客,這亦是會員享有的福利之一。

但一直以來,該公司並沒嚴格實施會員制,因此非Costco會員的民眾,也可以在美食廣場購買廉價食物。

最近有網民發現在部分Costco分店貼出告示,指從4月初開始,在美食廣場購買食物的顧客,必須出示會員卡,此舉將確保這是會員專屬服務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。