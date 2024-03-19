【灣區新聞】南灣舉行《灣區旅遊暨冒險展》 台灣觀光署宣布促銷活動（視頻）

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後疫情時代爆發旅遊潮，許多悶壞了的民眾都想出國走走，帶您到週末期間舉辦的《灣區旅遊暨冒險展》，了解最新情況，而台灣觀光署也在旅展中宣布最新的國際觀光客促銷活動。

充滿青春活力的台灣《保庇》，勁歌熱舞將灣區的《旅遊暨冒險展 Bay Area Travel and Adventure Show》氣氛炒得火熱，這次旅展剛剛過去的週末，在南灣Santa Clara會展中心舉行，多個觀光機構和旅遊相關業者參展，吸引許多民眾前來了解最新旅遊資訊和促銷。

鍾翊琦說：「我在這邊看到有一些我很想去的地方，比如說是，我特別想去阿拉斯加，還有就是南極跟北極，我覺得那兩個地方特別的酷，因為我本身屬於比較喜歡冷一點的地方，因為這裡比較熱一點。」

後疫情時代，民眾迫不及待想要去旅遊，那些地方是大家最想去的呢？

Joseph說：「（後疫情時代會很想出去玩嗎？）非常想出去玩，因為已經困在家裡這麼久了，因為我也退休了嘛，在疫情那時候都不能出去玩，現在總算後疫情，就很想報復性的出遊，（最想去哪裡？）最想去歐洲。」

Catherine說：「非常想出去玩，因為我們平常在疫情期間，我們只能美國的境內開車旅行，（最想去哪裡？）也是歐洲，所以我們已經6月，就已經計畫到義大利去。」

李逸蕙說：「我們很想去旅遊，所以我們今年已經預訂了一些行程，像去斐濟島、去歐洲的遊河郵輪，然後去科羅拉多看秋葉，所以今天又來再找別的，大概會再報名一、兩個行程。」

台灣觀光署也是旅展的贊助單位，結合台灣的華航、長榮和星宇三家航空公司，布置一個精美的台灣館，宣傳「旅行臺灣就是現在」。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈說：「你看我們的攤位是用龍虎塔的造型，來強調我們台灣的經典，然後這些都是全部非常環保的，都是用紙張做的，在攤位所看到的全部都用紙張做的，我們攤位的後半部你會看到，我們用野柳然後串連台灣高鐵，突出了我們台北、台中，然後台南，還有高雄，因為我們希望把台灣17個觀光圈，用不同元素的方式，來整合呈現給大家。」

洪幸慈也宣布最新針對外籍旅客的觀光促銷活動，稱為:「臺灣好玩卡Taiwan Pass」國際版，只要2,500台幣，相當於近80美元，就能取得高鐵無限搭乘3日券，加上捷運券和臺灣好行四個路線，地點包括阿里山和墾丁等熱門路線四選一。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，也特別出席台灣館的開幕儀式，並推薦台灣旅遊特色。

賴銘琪說：「台灣事實上集合了世界各國美食的優點，同時發展出自己的在地文化，像台灣的夜市美食就是其中之一，第二點就是我必須提到，台灣是非常安全的國家，所以說在台灣的話，我們的犯罪率非常低，夜晚的話，走在台北街道上非常安全，所以觀光客可以很自由的，很安全的去享受它的夜生活，第三點就是台灣的交通非常方便。」

賴銘琪透露，疫情之前在2019年，有超過1100萬人到台灣觀光，不過在疫情之後2023年，觀光人數只剩下640萬，觀光人潮的恢復率僅64%左右，儘管北美已經有約83%的觀光客回流，要完全回到疫情前還需要努力，因此希望透過這次旅展，吸引更多人到台灣旅遊。

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