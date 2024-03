【灣區新聞】南灣舉行《灣區旅遊暨冒險展》 台灣觀光署宣布促銷活動（視頻）

【KTSF】

後疫情時代爆發旅遊潮,許多悶壞了的民眾都想出國走走,帶您到週末期間舉辦的《灣區旅遊暨冒險展》,了解最新情況,而台灣觀光署也在旅展中宣布最新的國際觀光客促銷活動。

充滿青春活力的台灣《保庇》,勁歌熱舞將灣區的《旅遊暨冒險展 Bay Area Travel and Adventure Show》氣氛炒得火熱,這次旅展剛剛過去的週末,在南灣Santa Clara會展中心舉行,多個觀光機構和旅遊相關業者參展,吸引許多民眾前來了解最新旅遊資訊和促銷。

鍾翊琦說:「我在這邊看到有一些我很想去的地方,比如說是,我特別想去阿拉斯加,還有就是南極跟北極,我覺得那兩個地方特別的酷,因為我本身屬於比較喜歡冷一點的地方,因為這裡比較熱一點。」

後疫情時代,民眾迫不及待想要去旅遊,那些地方是大家最想去的呢?

Joseph說:「(後疫情時代會很想出去玩嗎?)非常想出去玩,因為已經困在家裡這麼久了,因為我也退休了嘛,在疫情那時候都不能出去玩,現在總算後疫情,就很想報復性的出遊,(最想去哪裡?)最想去歐洲。」

Catherine說:「非常想出去玩,因為我們平常在疫情期間,我們只能美國的境內開車旅行,(最想去哪裡?)也是歐洲,所以我們已經6月,就已經計畫到義大利去。」

李逸蕙說:「我們很想去旅遊,所以我們今年已經預訂了一些行程,像去斐濟島、去歐洲的遊河郵輪,然後去科羅拉多看秋葉,所以今天又來再找別的,大概會再報名一、兩個行程。」

台灣觀光署也是旅展的贊助單位,結合台灣的華航、長榮和星宇三家航空公司,布置一個精美的台灣館,宣傳「旅行臺灣就是現在」。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈說:「你看我們的攤位是用龍虎塔的造型,來強調我們台灣的經典,然後這些都是全部非常環保的,都是用紙張做的,在攤位所看到的全部都用紙張做的,我們攤位的後半部你會看到,我們用野柳然後串連台灣高鐵,突出了我們台北、台中,然後台南,還有高雄,因為我們希望把台灣17個觀光圈,用不同元素的方式,來整合呈現給大家。」

洪幸慈也宣布最新針對外籍旅客的觀光促銷活動,稱為:「臺灣好玩卡Taiwan Pass」國際版,只要2,500台幣,相當於近80美元,就能取得高鐵無限搭乘3日券,加上捷運券和臺灣好行四個路線,地點包括阿里山和墾丁等熱門路線四選一。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,也特別出席台灣館的開幕儀式,並推薦台灣旅遊特色。

賴銘琪說:「台灣事實上集合了世界各國美食的優點,同時發展出自己的在地文化,像台灣的夜市美食就是其中之一,第二點就是我必須提到,台灣是非常安全的國家,所以說在台灣的話,我們的犯罪率非常低,夜晚的話,走在台北街道上非常安全,所以觀光客可以很自由的,很安全的去享受它的夜生活,第三點就是台灣的交通非常方便。」

賴銘琪透露,疫情之前在2019年,有超過1100萬人到台灣觀光,不過在疫情之後2023年,觀光人數只剩下640萬,觀光人潮的恢復率僅64%左右,儘管北美已經有約83%的觀光客回流,要完全回到疫情前還需要努力,因此希望透過這次旅展,吸引更多人到台灣旅遊。

