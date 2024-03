【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)提醒民眾,全球麻疹個案呈上升趨勢。

在春季和夏季旅行季節開始之際,CDC呼籲醫生鼓勵民眾接種疫苗,特別是會到國外旅遊的兒童。

美國在二十多年前已消除本地麻疹個案,但之後每年仍然錄得輸入個案,今年以來,,17個司法管轄區已錄得58宗個案。

已報告有麻疹病例的州份包括亞利桑那州、佛羅里達州、加州和賓夕凡尼亞州。

