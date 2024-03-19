【全國新聞】無需處方兼無年齡限制的口服避孕藥在美國網上發售

【KTSF 張擎鳳報導】

在全美第一種獲准無需處方、無年齡限制的口服避孕藥，現已可在網上購買。

民眾已經可以開始在網上訂購非處方避孕藥，沒有年齡限制，並且無需處方，這是史無前例。

婦產科醫生Sujatha Reddy說：「我認為這對每個人來說都是一場勝利，它可以改善女性獲得避孕護理的機會。我認為經濟上也是非常可行的

推出這種藥丸的公司Perrigo表示，一個月一包的建議價格將是19.99元，去年獲得聯邦食品及藥物管理局FDA批准，該公司表示，如果每天在同一時間按照指示服用，Opill的預防懷孕率可達98%。

婦產科醫生Sujatha Reddy表示，大多數荷爾蒙避孕藥都含有黃體素和雌激素，這對某些人來說，可能會帶來血栓、心臟病、偏頭痛的風險，35歲以上的吸煙者不應該使用。

但Opill只使用合成黃體素來避孕。

Reddy醫生說：「有些人不應該服用雌激素組合藥，但對他們來說，Opil可能是安全的

她說，出於醫療原因，不應服用只有合成黃體素藥丸的不多，包括患有乳癌或肝病等某些疾病的人，或者正在服用某些藥物的人。

Reddy醫生說：「整體來說，節育是非常安全的，我認為我們看到了避孕方法的改善，因為它已經存在了很長時間，我們知道它非常安全

在網上公開發售後，Opill預計將於本月稍後時候，在包括Walgreens和CVS在內的主要零售商和藥房上架。

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