【全國新聞】無需處方兼無年齡限制的口服避孕藥在美國網上發售

KTSF 張擎鳳報導

在全美第一種獲准無需處方、無年齡限制的口服避孕藥,現已可在網上購買。

民眾已經可以開始在網上訂購非處方避孕藥,沒有年齡限制,並且無需處方,這是史無前例。

婦產科醫生Sujatha Reddy說:「我認為這對每個人來說都是一場勝利,它可以改善女性獲得避孕護理的機會。我認為經濟上也是非常可行的

推出這種藥丸的公司Perrigo表示,一個月一包的建議價格將是19.99元,去年獲得聯邦食品及藥物管理局FDA批准,該公司表示,如果每天在同一時間按照指示服用,Opill的預防懷孕率可達98%。

婦產科醫生Sujatha Reddy表示,大多數荷爾蒙避孕藥都含有黃體素和雌激素,這對某些人來說,可能會帶來血栓、心臟病、偏頭痛的風險,35歲以上的吸煙者不應該使用。

但Opill只使用合成黃體素來避孕。

Reddy醫生說:「有些人不應該服用雌激素組合藥,但對他們來說,Opil可能是安全的

她說,出於醫療原因,不應服用只有合成黃體素藥丸的不多,包括患有乳癌或肝病等某些疾病的人,或者正在服用某些藥物的人。

Reddy醫生說:「整體來說,節育是非常安全的,我認為我們看到了避孕方法的改善,因為它已經存在了很長時間,我們知道它非常安全

在網上公開發售後,Opill預計將於本月稍後時候,在包括Walgreens和CVS在內的主要零售商和藥房上架。

The Associated Press contributed to this report.

