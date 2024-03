【國際新聞】拜登與納坦也胡通電話 討論以色列計劃攻入拉法市的行動

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週一與以色列總理納坦也胡通電話,是一個多月以來的首次,消息指,以色列答應在未來幾天派遣代表團到美國,討論美國所關注的,以色列計劃向加沙最南部拉法市展開地面攻勢的問題。

白宮表示,拜登週一與納坦也胡通電話的時候,拜登曾經就以色列計劃向拉法市發動軍事行動的事發出警告。

國家安全顧問蘇利文在白宮的新聞發布會上表示,美國的立場就是,哈馬斯不應該利用拉法市作為避難天堂,但他同時指出,以軍向拉法市發動大規模地面軍事行動,將會是錯誤,因為會導致更多無辜平民死亡,也會令人道危機進一步惡化,同時令加沙局勢更加動盪,並會令以色列在國際間更加孤立。

蘇利文又說,自以色列和哈馬斯衝突爆發以來,有超過100萬人走到加沙最南部,同埃及接壤的拉法市避難,他們無處棲身,以色列並沒有展示出一個計劃如何去安置這些平民。

蘇利文又警告說,拉法市是進入加沙接受人道援助的主要入境站,入侵拉法市等於摧毀這些救助,因此美國要求以色列在未來幾天派遣代表團到美國,討論美方的關注,而這個會議也容許美國提出替代方案,去打擊拉法市內的哈馬斯份子,而無需向拉法市發動大規模地面戰。

