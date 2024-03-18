【工商新聞】現代汽車與TEN Advertising在全新Santa Fe的亞裔廣告中﹐展示精緻堅固的休旅車體驗

現代汽車與TEN Advertising在全新Santa Fe的亞裔廣告中

展示精緻堅固的休旅車體驗

北美現代汽車與其亞裔廣告公司TEN Advertising於3月15日發布了兩支全新2024年Santa Fe休旅車的原創廣告，分別名為「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」。這些廣告針對在日常生活中尋求令人興奮體驗的亞裔伴侶與家庭。該廣告項目藉由Santa Fe的外觀風格和HTRAC全輪驅動系統展示其堅固性，同時呈現Santa Fe舒適，感性，和精緻的內部空間，進而將全新的現代Santa Fe定位為一款精緻堅固的休旅車。

北美現代汽車「Santa Fe: 如履平地」亞裔廣告項目 | 圖片截取自北美現代汽車與Ten Advertising於2024年2月16日至17日合作拍攝的Santa Fe廣告項目。

這個全新Santa Fe的廣告項目完美呈現將戶外活動融入日常生活的亞裔族群，同時滿足這些重視優質與精緻空間的亞裔消費者的需求。在反映出這些亞裔消費者特性的同時，該廣告項目也展示了Santa Fe堅固耐用的外觀、寬敞的三排座椅、優質的內室空間、打破室內外界限的後車廂門，以及將越野冒險提升到全新水平的Santa Fe XRT車型。

「在現代汽車，我們的承諾是與我們的受眾建立真實、包容且具有文化相關性的聯繫，這包括展示Santa Fe車型的特點和不同配置，以橋接Santa Fe車型所創造的旅程與我們亞裔美國客戶的家庭價值觀和豐富傳統之間的聯繫，」 北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示。「我們的新亞裔美國廣告項目展現了Santa Fe的特點和多功能性，為客戶提供了他們所追求的寬敞豪華的車內空間，包括三排座椅和寬敞的車尾門，創造出打破室內外界限的開放生活空間。」

「作為北美現代汽車亞裔廣告公司，TEN Advertising不僅設計了Santa Fe上市廣告項目，更將其視為一個機會，通過與亞裔美國觀眾共鳴的洞察力來傳達現代汽車品牌價值觀。這個廣告項目旨在介紹全新的Santa Fe車型，這款車型無縫地融入了我們的目標受眾的動態日常生活中，他們在每一個轉折都尋求新鮮和激動人心的體驗。通過宣布全新Santa Fe的上市，我們旨在為消費者帶來新鮮的體驗和充滿活力的冒險。」 TEN Advertising的創始人兼總裁 Karen Park 表示。

「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」廣告的創意概念是深入分析全新Santa Fe以及全面調查亞裔消費者生活方式的成果。「Santa Fe: 如履平地」廣告展示一對亞裔伴侶在越野道路上駕駛Santa Fe XRT版本，享受意想不到的戶外冒險。「Santa Fe: 海闊天空」廣告則講述了Santa Fe不僅是一個適合家庭出遊、寬敞且精緻的空間，更是一個能讓人享受寧靜的避難所。

北美現代汽車「Santa Fe: 海闊天空」亞裔廣告項目 | 圖片截取自北美現代汽車與Ten Advertising於2024年2月16日至17日合作拍攝的Santa Fe廣告項目。

「Santa Fe: 如履平地」和「Santa Fe: 海闊天空」兩支廣告將在電視、網路、社交媒體，以及電影院平台上播放，凸顯出Santa Fe的卓越性能與設計。此外TEN Advertising還策劃了一系列的公關與宣傳活動，向消費者介紹與推廣2024 Santa Fe，並傳達現代汽車「讓每個旅程都充滿歡樂」的品牌訊息。

TEN Advertising

TEN Advertising是一家女性所有和經營的獨立亞裔廣告公司，為想要針對在美國增長最快的亞裔消費者的客戶提供全方位的行銷和廣告服務。TEN Advertising由擁有29年亞裔行銷經驗的資深人士Karen Park於2010年創立，致力於為客戶拓展在美亞裔市場，並藉由深思熟慮的溝通與精心策畫的推廣計劃來提升美國亞裔消費者的價值與地位。TEN Advertising通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，以達成行銷目標，同時以與文化相關的方式準確解讀客戶的品牌信息。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

媒體聯絡人

Wayne Lin

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廣告工作人員名單

客戶：北美現代汽車

廣告產品：現代汽車2024 Santa Fe

負責廣告公司：TEN Advertising

創意總監：Misun Ahn

資深撰稿人：C.K. Han

美術指導：JunHee Kim，Joanne Kim

客戶群總監：Hoonju Choi

客戶總監：Keimi Ju、Johny Liu、Andy Cho

資深業務經理：Wayne Lin、Lauren Kwon、Christine Lee、Irene Park、Emma Ling

業務經理：Sally Song

廣告製作公司：Space Monster Contents

廣告導演：YK

攝影指導：Alexander Alexandrov