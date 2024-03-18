【娛樂新聞】首次LiveBand玩新歌《異人之野望》 Winka感激Nowhere Boys「軍醫」Ken出手相救

樂隊Nowhere Boys最近與人氣女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）推出合唱歌《異人之野望》，MV中打機過關的動漫情節深受樂迷喜愛，大讚有型兼熱血。他們日前為ViuTV音樂節目「Chill Club」錄影，首次以Live Band形式表演新歌。雖然琴鍵兼小提琴手漁佬因外遊未有現身，不過依然無阻四子與Winka Rock爆錄影廠。Winka自爆緊張到失眠，感激Nowhere Boys的「軍醫」結他手Ken於MV拍攝當晚出手相救。

Nowhere Boys與Winka「黑Rock」型爆Look現身錄影廠，一埋位綵排火速進入狀態，喚醒心中的搖滾魂，順利完成拍攝後更互相擊掌大叫好玩。首次以Live Band形式合唱《異人之野望》，Winka錄影前一晚緊張到失眠。她說：「因為我太耐無夾Band，同埋好耐無唱過Band嘅歌。噚晚有少少緊張，但去到現場戴晒耳機感受到你哋嘅氣場。頭先綵排咗兩次，我就開始進入狀態，呢首歌唱完有叉返電嘅感覺。」主音Van提議要多些現場演繹新歌，Winka同意並提議說：「不如以後你哋出任何騷都帶埋我去。」Nowhere Boys一眾成員立即豎起手指公表示贊成，Van表示歡迎，說：「嘩，咁我哋就會有更多觀眾睇啦！」

回想《異人之野望》創作過程，Van表示歌曲在Demo時名字是《Coins》，講一個關於「推銀機」遊戲的故事。他說：「當不停入錢，通常都係會輸。但一中Jackpot時，啲金幣不停冧落嚟，就係想寫嗰一吓快感，所以漁佬彈琴方法都係好似有嘢冧落嚟嘅感覺。呢首歌想講每個人都有機會爆發，成為一個英雄。」他們將新歌故事告訴填詞人Oscar，繼而寫出一首充滿日本動漫感覺的歌曲，MV導演亦拍了有關忍者的故事。

首次與Nowhere Boys合作，Winka已經與各人打成一片，她形容Van就如「大佬」一樣照顧所有人，更感激「軍醫」Ken於MV拍攝當晚出手相救。Van解釋說：「平時邊個Bandmate冧咗，都會有軍醫，佢就係阿Ken，因為佢有祖傳穴位按摩。」他隨後分享拍MV的趣事，更大讚Winka非常專業。Van說：「Winka拍MV前一晚只係瞓咗一個鐘就要嚟拍打戲，大家睇MV就知佢同Nate打得幾狠。打咗成日，拍埋Band Shot已經拍咗14、15個鐘，見佢面青口唇白，就問佢介唔介意俾阿Ken按摩。」Winka爽快回應說：「唔介意！按完之後醒咗，啲血即刻通咗，衝咗上個腦度。」

今次的合作開心又順利，將來會再有音樂上的合作嗎？他們異口同聲表示「好想」。Van提議將Winka的個人單曲改成搖滾版，而Winka則表示已經有諗法，更叫樂迷敬請期待，還一臉滿足表示《異人之野望》完整了心中的版圖。她說：「之前未有歌表達我嘅熱血同中二病，呢首歌完整咗呢個位置。」Van笑說：「最鍾意同中二病人合作，你睇下我哋之前合作過嘅人。」Winka興奮說：「成日幻想自己係女殺手，睇完啲特務戲，我又會幻想自己係。（Van：咁你要拍多啲戲。）不如搵我做多啲女殺手，我好願意。」