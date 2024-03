【娛樂新聞】首次LiveBand玩新歌《異人之野望》 Winka感激Nowhere Boys「軍醫」Ken出手相救

樂隊Nowhere Boys最近與人氣女團COLLAR成員陳泳伽(Winka)推出合唱歌《異人之野望》,MV中打機過關的動漫情節深受樂迷喜愛,大讚有型兼熱血。他們日前為ViuTV音樂節目「Chill Club」錄影,首次以Live Band形式表演新歌。雖然琴鍵兼小提琴手漁佬因外遊未有現身,不過依然無阻四子與Winka Rock爆錄影廠。Winka自爆緊張到失眠,感激Nowhere Boys的「軍醫」結他手Ken於MV拍攝當晚出手相救。 Nowhere Boys與Winka「黑Rock」型爆Look現身錄影廠,一埋位綵排火速進入狀態,喚醒心中的搖滾魂,順利完成拍攝後更互相擊掌大叫好玩。首次以Live Band形式合唱《異人之野望》,Winka錄影前一晚緊張到失眠。她說:「因為我太耐無夾Band,同埋好耐無唱過Band嘅歌。噚晚有少少緊張,但去到現場戴晒耳機感受到你哋嘅氣場。頭先綵排咗兩次,我就開始進入狀態,呢首歌唱完有叉返電嘅感覺。」主音Van提議要多些現場演繹新歌,Winka同意並提議說:「不如以後你哋出任何騷都帶埋我去。」Nowhere Boys一眾成員立即豎起手指公表示贊成,Van表示歡迎,說:「嘩,咁我哋就會有更多觀眾睇啦!」 回想《異人之野望》創作過程,Van表示歌曲在Demo時名字是《Coins》,講一個關於「推銀機」遊戲的故事。他說:「當不停入錢,通常都係會輸。但一中Jackpot時,啲金幣不停冧落嚟,就係想寫嗰一吓快感,所以漁佬彈琴方法都係好似有嘢冧落嚟嘅感覺。呢首歌想講每個人都有機會爆發,成為一個英雄。」他們將新歌故事告訴填詞人Oscar,繼而寫出一首充滿日本動漫感覺的歌曲,MV導演亦拍了有關忍者的故事。 首次與Nowhere Boys合作,Winka已經與各人打成一片,她形容Van就如「大佬」一樣照顧所有人,更感激「軍醫」Ken於MV拍攝當晚出手相救。Van解釋說:「平時邊個Bandmate冧咗,都會有軍醫,佢就係阿Ken,因為佢有祖傳穴位按摩。」他隨後分享拍MV的趣事,更大讚Winka非常專業。Van說:「Winka拍MV前一晚只係瞓咗一個鐘就要嚟拍打戲,大家睇MV就知佢同Nate打得幾狠。打咗成日,拍埋Band Shot已經拍咗14、15個鐘,見佢面青口唇白,就問佢介唔介意俾阿Ken按摩。」Winka爽快回應說:「唔介意!按完之後醒咗,啲血即刻通咗,衝咗上個腦度。」 今次的合作開心又順利,將來會再有音樂上的合作嗎?他們異口同聲表示「好想」。Van提議將Winka的個人單曲改成搖滾版,而Winka則表示已經有諗法,更叫樂迷敬請期待,還一臉滿足表示《異人之野望》完整了心中的版圖。她說:「之前未有歌表達我嘅熱血同中二病,呢首歌完整咗呢個位置。」Van笑說:「最鍾意同中二病人合作,你睇下我哋之前合作過嘅人。」Winka興奮說:「成日幻想自己係女殺手,睇完啲特務戲,我又會幻想自己係。(Van:咁你要拍多啲戲。)不如搵我做多啲女殺手,我好願意。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。