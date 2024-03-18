【灣區新聞】SUV汽車鏟上Muni巴士站 一家四口三人亡

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舊金山（三藩市）West Portal區週六發生嚴重交通意外，一架SUV鏟上Muni巴士站，當時有四人在等車，事件造成兩人當場死亡，死者包括一名男童，一名婦人送院後傷重不治，據報是男童的媽媽，目擊者指，當時在巴士站等車的四人是一家四口，事發後，舊金山市長布里德亦有到場視察。

意外發生在週六中午12時13分左右，目擊者指，當時一家四口站在位於Ulloa街夾Lenox Way的巴士站等車期間，即是West Portal Branch圖書館門外，一架白色的平治SUV汽車突然鏟上巴士站，一家四口中的爸爸和男童當場證實死亡，當中的媽媽和一名嬰兒，以及肇事女司機則受傷送院，媽媽延至週日傷重不治，嬰兒仍然危殆。

有目擊者指，當時男童被撞飛出大約20至30英尺外，而爸爸則被撞飛至距離巴士站約40英尺。

有目擊者指，當時見到死者的手臂向後扭曲，臉裂開了，他的頭部周圍有一灘血。

而這名目擊者就指，看到一個女人躺在那裡，救援人員正將她搶救，她再見到一名警員抱著一個至少兩個月大的嬰兒，她說看起來嬰兒貌似已經沒有呼吸了，嬰兒頭上還有血。

有住在附近的居民指，看到這輛白色汽車開得非常快，而且逆向行車，她說不知實際車速多快，但是她感覺有每小時50英里。

市長布里德也有即時到場視察，她說，受害人有小童在內，對很多人來說很有創傷性，尤其是那些目睹事發經過的人。

警方表示，正在調查案件，當局亦都未證實巴士站的是一家四口，。

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