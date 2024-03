【灣區新聞】SUV汽車鏟上Muni巴士站 一家四口三人亡

【KTSF】

舊金山(三藩市)West Portal區週六發生嚴重交通意外,一架SUV鏟上Muni巴士站,當時有四人在等車,事件造成兩人當場死亡,死者包括一名男童,一名婦人送院後傷重不治,據報是男童的媽媽,目擊者指,當時在巴士站等車的四人是一家四口,事發後,舊金山市長布里德亦有到場視察。

意外發生在週六中午12時13分左右,目擊者指,當時一家四口站在位於Ulloa街夾Lenox Way的巴士站等車期間,即是West Portal Branch圖書館門外,一架白色的平治SUV汽車突然鏟上巴士站,一家四口中的爸爸和男童當場證實死亡,當中的媽媽和一名嬰兒,以及肇事女司機則受傷送院,媽媽延至週日傷重不治,嬰兒仍然危殆。

有目擊者指,當時男童被撞飛出大約20至30英尺外,而爸爸則被撞飛至距離巴士站約40英尺。

有目擊者指,當時見到死者的手臂向後扭曲,臉裂開了,他的頭部周圍有一灘血。

而這名目擊者就指,看到一個女人躺在那裡,救援人員正將她搶救,她再見到一名警員抱著一個至少兩個月大的嬰兒,她說看起來嬰兒貌似已經沒有呼吸了,嬰兒頭上還有血。

有住在附近的居民指,看到這輛白色汽車開得非常快,而且逆向行車,她說不知實際車速多快,但是她感覺有每小時50英里。

市長布里德也有即時到場視察,她說,受害人有小童在內,對很多人來說很有創傷性,尤其是那些目睹事發經過的人。

警方表示,正在調查案件,當局亦都未證實巴士站的是一家四口,。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。